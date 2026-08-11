ไข่ “หนู” แพงสุดรอบ 15 ปี เบอร์ 3 คนนิยม แผงละ 130 บาท เฉลี่ยฟองละ 4.33 บาท

สำรวจราคาขายไข่ไก่ในท้องตลาด พบปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มอีก 20 สตางค์ต่อฟอง ไปเมื่อ 7 ส.ค.69 ล่าสุดไข่ไก่เบอร์ 0 ราคาทะลุแผงละ 160 บาท เบอร์ 1 150 เบอร์ 2 140 บาท เบอร์ 3 130 บาท เบอร์ 4 120 บาท เบอร์ 5 105 บาท ถูกสุดเบอร์ 6 90 บาท เผยเป็นราคาที่แพงสุดเป็นประวัติการณ์ ในรอบ 15 ปี ทำสถิติรองจากยุค “ปู” ที่เคยขึ้นทะลุ 7 บาท จากน้ำท่วมใหญ่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ทำการสำรวจตลาดสด และร้านจำหน่ายไข่ไก่ พบว่า มีการปรับราคาจำหน่ายปลีกเพิ่มขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง ได้ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก 20 สตางค์ต่อฟอง ส่งผลให้ราคาขยับขึ้นเป็น 4 บาทต่อฟอง มีผลตั้งแต่ 7 ส.ค.69 เป็นต้นมา
สำหรับราคาจำหน่ายปลีกปัจจุบัน ไข่ไก่เบอร์ 0 ราคา เพิ่มเป็นแผงละ 160 บาท หรือเฉลี่ยฟองละ 5.33 บาท เบอร์ 1 ราคา 150 บาท หรือเฉลี่ยฟองละ 5 บาท เบอร์ 2 ราคา 140 บาท หรือเฉลี่ยฟองละ 4.66 บาท เบอร์ 3 ซึ่งเป็นขนาดที่ประชาชนและร้านอาหารนิยม ราคา 130 บาท หรือเฉลี่ยฟองละ 4.33 บาท เบอร์ 4 ราคา 120 บาท หรือเฉลี่ยฟองละ 4 บาท เบอร์ 5 ราคา 105 บาท หรือเฉลี่ยฟองละ 3.5 บาท ถูกสุดเบอร์ 6 ราคา 90 บาท หรือเฉลี่ยฟองละ 3 บาท
โดยจากการสำรวจราคาไข่ไก่ในรัฐบาลยุคที่ผ่าน ๆ มา พบว่า ยุครัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ปี 2547 ราคาแพงสุดอยู่ที่ฟองละ 3.30 บาท ซึ่งเป็นช่วงเกิดการระบาดของไข้หวัดนก ยุครัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปี 2550 ราคา 2.32 บาท ยุครัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช และสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ปี 2551 ราคา 2.95 บาท ยุครัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปี 2552 ราคา 2.71 บาท จนมีมาตรการไข่ชั่งกิโล แต่ทำได้แค่ 3 เดือนก็ยุติไป เพราะไม่ได้รับความนิยม ยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปี 2554 ราคา 7 บาท เพราะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ แต่ก็เป็นราคาช่วงสั้น ๆ ยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปี 2557 ราคา 3.30 บาท ปี 2566 ราคา 4.00 บาท ยุครัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ปี 2567 ราคา 3.60 บาท และรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ปี 2569 ราคา 4 บาท
ทั้งนี้ หากไม่นับปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อรัฐบาล ทำให้รัฐบาลยุคพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สามารถใช้มาตรการกำกับดูแลราคาไข่ไก่ได้เต็มที่ ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ฟองละ 4 บาท แต่พอมีรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน เข้ามากำกับดูแล ราคาก็ปรับตัวลงมาอยู่ที่ฟองละ 3.60 บาท และทรงตัวอยู่ในระดับนี้ ขึ้นบ้าง ลงบ้าง จนกระทั่งรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ฟองละ 4 บาท และหากดูสถิติย้อนหลังไป พบว่า เป็นราคาที่แพงสุดในรอบ 15 ปี นับจากปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่