พลังงาน วัตถุดิบนำเข้าแพงขึ้น ดันดัชนีราคาผู้ผลิต ก.ค.69 เพิ่ม 7.3%

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทยเดือน ก.ค.69 เพิ่มขึ้น 7.3% ได้รับผลจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง ทำต้นทุนค่าพลังงานและค่าขนส่งสูงตาม กระทบต่อต้นทุนการผลิตหลายอุตสาหกรรม และค่าเงินบาทอ่อน ทำวัตถุดิบนำเข้าราคาสูงขึ้น คาดเดือน ส.ค.69 ทรงตัวหรือปรับขึ้นเล็กน้อย
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ก.ค.2569 เท่ากับ 113.8 เพิ่มขึ้น 7.3% เป็นผลสืบเนื่องจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนค่าพลังงานและด้านการขนส่งยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง กระทบต่อต้นทุนในภาคการผลิตของหลายอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับการอ่อนค่าลงของเงินบาท ที่ส่งผลต่อราคาวัตถุดิบนำเข้า ทำให้ต้นทุนของวัตถุดิบสูงขึ้น
โดยรายละเอียดดัชนีราคาผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้น มาจากหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง เพิ่ม 8% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก จากฐานราคาในปีก่อนที่ต่ำ หัวมันสำปะหลังสด จากปริมาณผลผลิตในตลาดที่มีน้อยตามการนำเข้าผ่านชายแดนที่ลดลง ยางพารา จากผลกระทบของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ความต้องการวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องสูงขึ้น และผลปาล์มสด จากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลก สำหรับสินค้าที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ สุกรมีชีวิต ไก่เนื้อมีชีวิต และกุ้งแวนนาไม จากความต้องการบริโภคที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง เพิ่ม 21.8% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามทิศทางราคาพลังงานในตลาดโลก จากความกังวลด้านอุปทานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น สินแร่โลหะ จากอุปทานที่มีจำกัด ประกอบกับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการทำเหมือง จากความต้องการของภาคก่อสร้างรวมถึงต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพิ่ม 6.9% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ราคาปรับสูงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ราคาปรับสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบประกอบกับเงินบาทอ่อนค่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบเคมีบางประเภทเพิ่มขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก จากความต้องการของตลาด ประกอบกับผลผลิตวัตถุดิบที่ได้ลดลง และต้นทุนวัตถุดิบปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ราคาปรับสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ (ทองคำ) ราคาปรับสูงขึ้นตามความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน ส.ค.2569 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราคงที่หรือสูงขึ้นเล็กน้อยตามราคาพลังงานในตลาดโลกที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามความรุนแรงของสถานการณ์ความขัดแย้งระลอกใหม่ ส่งผลให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และค่าขนส่งมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น รวมไปถึงการอ่อนค่าของเงินบาทที่เป็นปัจจัยสนับสนุนราคาสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศปลายทางสำคัญ อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนในภาพรวมที่สูงขึ้นโดยไม่ปรับสินค้าไปอีกระยะหนึ่ง