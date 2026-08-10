รถไฟทางคู่สายใต้ งบพุ่ง1.2 แสนล้านบาท จ่อตัดช่วงหาดใหญ่-สงขลา 1.5 หมื่นล้าน รฟท.เร่งสรุปชง ครม.สัญจรสงขลา

รถไฟทางคู่สายใต้ 3 เส้นทาง งบพุ่งทะลุ 1.2 แสนล้าน หลังปรับแบบแก้น้ำท่วม-ค่าวัสดุน้ำมันเพิ่ม รฟท.ชงบอร์ด 11 ส.ค.นี้ จ่อชะลอหรือตัดช่วง”หาดใหญ่ – สงขลา”ไปก่อน เหตุติดประชาชนบุกรุกมีการเดินรถมาเกือบ 50 ปีแล้ว หวังบีบวงเงินให้อยู่ในกรอบที่สศช.เคยเห็นชอบ
รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2569 ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย.2569 กระทรวงคมนาคมเตรียมนำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 สายใต้ จำนวน 3 เส้นทาง โดยสถานะปัจจุบัน แม้ คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ บอร์ดสภาพัฒน์ จะมติเห็นชอบ 3 โครงการไปแล้วตั้งแต่ วันที่ 26 ส.ค. 2568 แต่เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงจุดตัดต่างๆ และบางช่วงของทางรถไฟต้องปรับเพื่อป้องกันอุทกภัยโดยอ้างอิงจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้เมื่อเดือน พ.ย.2568 ตลอดจน ปรับปรุงราคาก่อสร้างตามต้นทุนค่าวัสดุและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น จากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางอีกด้วย
ล่าสุด รฟท.ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเตรียมเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.พิจารณาในการประชุมวันที่ 11 ส.ค. 2569 ก่อนจะเร่งสรุปเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอครม.ให้ทันปลายดือนส.ค.นี้
สำหรับ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ที่บอร์ดสศช.อนุมัติแล้ว มีระยะทางรวม 534 กม. วงเงินลงทุนรวม 104,465.94 ล้านบาท ได้แก่ 1.ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กม. วงเงิน 30,422.53 ล้านบาท 2. ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา ระยะทาง 321 กม. วงเงิน 66,270.51 ล้านบาท 3. ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กม. วงเงิน 7,772.90 ล้านบาท
ทั้งนี้ หลังปรับปรุงรายละเอียดและทบทวนรูปแบบโครงการใหม่ ปรากฎว่า ค่าก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นอีก 18,254.80 ล้านบาท ทำให้วงเงินลงทุนรวมทั้ง 3 โครงการเพิ่มเป็น 122,720.74 ล้านบาท และมีกรอบระยะเวลาก่อสร้าง 6-8 ปี
เปรียบเทียบวงเงินแต่ละโครงการดังนี้
1.ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กม.กรอบวงเงินเดิมตามที่บอร์ดสศช.เห็นชอบ 30,422.53 ล้านบาท ปรับปรุงใหม่เป็น 36,892.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6,469.79 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี ( ปี2569-2575)
2.ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา ระยะทาง 321 กม. กรอบวงเงินเดิมตามที่บอร์ดสศช.เห็นชอบ 66,270.51 ล้านบาท ปรับปรุงใหม่เป็น 77,456.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,186.46 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2569-2576)
3.ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กม. กรอบวงเงินเดิมตามที่บอร์ดสศช.เห็นชอบ 7,772.90 ล้านบาท ปรับปรุงใหม่เป็น 8,371.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 598.55 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี ( ปี 2569-2574)
รายงานข่าวแจ้งว่า เนื่องจากหลังปรับปรุงรายละเอียดโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ 3 เส้นทาง ทำให้กรอบวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้น เกือบ 2 หมื่นล้านบาท ทำให้ รฟท.จะเสนอชะลอหรือยกเลิก เส้นทาง ช่วงชุมทางหาดใหญ่ -สงขลา ระยะทาง 29 กม. ออกไปก่อน เนื่องจากมีวงเงินลงทุนเฉพาะช่วงดังกล่าวสูงถึง 15,922.42 ล้านบาท
นอกจากนี้ ทางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา เป็นเส้นทางรถไฟสายเก่า ที่หยุดให้บริการตั้งแต่เมื่อปี 2521 ขณะที่ปัจจุบันนายทุนและประชาชนบุกรุกเข้ามาสร้างบ้านอยู่อาศัยกันหนาแน่นหลายพันหลัง นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าว ยังมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่ออย่างทั่วถึงแล้ว และจะมีโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวของจังหวัดผ่านพื้นที่ในอนาคตอีกด้วย
ทำให้ในระยะแรก จะดำเนินงาน ช่วงชุมพร -สุราษฎร์ธานี, ช่วงสุราษฎร์ธานี -ชุมทางหาดใหญ่ และช่วงชุมทางหาดใหญ่ -ปาดังเบซาร์ เท่านั้น มีวงเงินลงทุนรวมอยู่ที่ 106,798.34 ล้านบาท