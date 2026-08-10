“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียน GI มะนาวแป้นดำเนินสะดวก มะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 2 รายการใหม่ “มะนาวแป้นดำเนินสะดวก” และ “มะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรี” ส่งผลให้จังหวัดราชบุรี มีสินค้า GI รวม 8 รายการ มั่นใจช่วยเพิ่มรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ มะนาวแป้นดำเนินสะดวก หรือมะนาวแป้นดำเนิน และมะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรี ซึ่งจะช่วยตอกย้ำคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรท้องถิ่น เพราะการเป็น GI จะช่วยคุ้มครองสิทธิ์ให้กับชุมชนผู้ผลิต ยกระดับมูลค่าสินค้า เปิดโอกาสในการต่อยอดสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าสินค้าไทย สร้างโอกาสทางการค้า สร้างรายได้ให้เกษตรกร และเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน
ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนสินค้า GI 2 รายการล่าสุดของจังหวัด ส่งผลให้จังหวัดราชบุรีมีสินค้า GI รวม 8 รายการ ได้แก่ โอ่งมังกรราชบุรี พริกบางช้าง ไชโป้วโพธาราม กุ้งก้ามกรามบางแพ สับปะรดบ้านคา มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี มะนาวแป้นดำเนินสะดวก และมะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรี โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดรวมกว่า 8,539 ล้านบาท ในปี 2568 สะท้อนถึงความร่วมมือของเกษตรกร ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ ที่ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญา ควบคู่กับการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับมะนาวแป้นดำเนินสะดวก หรือมะนาวแป้นดำเนิน เป็นมะนาวพันธุ์แป้นที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือผลทรงกลมแป้น เปลือกบาง ผิวเรียบมัน เมื่อคลึงหรือบีบจะมีกลิ่นหอมติดมือ เนื้อสีขาวใส เมล็ดลีบและมีจำนวนน้อย ให้น้ำมาก รสชาติเปรี้ยวแต่ไม่ขม และมีกลิ่นหอมมาก โดยคุณลักษณะดังกล่าวเกิดจากสภาพพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดราชบุรีที่มีดินร่วนอุดมสมบูรณ์ สามารถระบายน้ำได้ดี มีแหล่งน้ำหลักจากลุ่มน้ำแม่กลอง และมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ประกอบกับภูมิปัญญาการเพาะปลูกและประสบการณ์ของเกษตรกรที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้มะนาวแป้นดำเนินสะดวกเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในฐานะมะนาวคุณภาพสูงของไทย โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กว่า 716 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สนใจสามารถอุดหนุนเกษตรกรในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร. 086-1677501 (คุณสมชาย)
ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรี เป็นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองและพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีลักษณะเด่นคือผลรียาว ด้านขั้วผลอ้วนกลม ปลายผลรีเรียว เปลือกเหนียวบาง เรียบเนียน ผลสุกสีเหลืองสวย เนื้อแน่นเนียนละเอียด ไม่มีเสี้ยน รสชาติหวานและมีกลิ่นหอม เมล็ดลีบแบน ความโดดเด่นดังกล่าวเป็นผลมาจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ประกอบกับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและดูแลผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้มะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรีมีคุณภาพสม่ำเสมอและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ทั้งยังมีศักยภาพส่งออกไปยังหลายประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรป โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 166 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สนใจสามารถอุดหนุนเกษตรกรผ่านช่องทาง Facebook วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ หรือโทร. 086-0419517 (คุณราเชนทร์)
“การขึ้นทะเบียน GI มะนาวแป้นดำเนินสะดวก และมะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรี ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีให้ได้รับการคุ้มครองและสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งหลังจากขึ้นทะเบียนเป็น GI แล้ว กรมจะร่วมกับจังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องผลักดันการใช้ประโยชน์จาก GI ให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่การรักษามาตรฐานการผลิต การสร้างแบรนด์ท้องถิ่น การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมวัตถุดิบ GI ในอุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และธุรกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจุดขาย ตลอดจนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า GI ของจังหวัดราชบุรี สร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว”นางอรมนกล่าว