ดัชนีราคาส่งออก มิ.ย.69 เพิ่ม 3.1% เริ่มชะลอตัว หลังจากคู่ค้าเร่งนำเข้าก่อนหน้านี้

ดัชนีราคาส่งออก มิ.ย.69 เพิ่มขึ้น 3.1% เริ่มชะลอตัวลงจากเดือนก่อน จากการที่คู่ค้าเร่งนำเข้าก่อนหน้านี้ เพื่อรองรับความไม่แน่นอนนโยบายการค้า แต่ยังมีความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ เกษตร อาหาร ทำให้ค่าดัชนียังสูงขึ้น ส่วนดัชนีราคานำเข้า เพิ่ม 10% ชะลอตัวลงเช่นกัน จากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลดลง แต่ก็ยังมีการนำเข้าสินค้าทุน วัตถุดิบ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการผลิตและส่งออก คาด ก.ค.69 ยังขยับต่อ แนวโน้มชะลอตัวลง
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาส่งออก เดือน มิ.ย.2569 เท่ากับ 114.7 เพิ่มขึ้น 3.1% ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า เป็นผลจากหลายประเทศได้เร่งนำเข้าสินค้าในช่วงก่อนหน้า เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าและความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน แต่ภาคการผลิตโลกยังคงขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ได้รับแรงหนุนจากความต้องการด้าน AI และ Data Center ประกอบกับสินค้าเกษตรและอาหารยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ส่งผลให้ราคาส่งออกปรับสูงขึ้นในทุกหมวดสินค้า และดัชนีราคานำเข้า เท่ากับ 126.9 เพิ่มขึ้น 10% ชะลอตัวลงเช่นเดียวกัน เพราะการลดลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก หลังสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลาย ขณะที่การนำเข้าสินค้าทุน วัตถุดิบ และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยังขยายตัว เพื่อรองรับการผลิตและส่งออก
สำหรับรายละเอียดดัชนีราคาส่งออกที่เพิ่มขึ้น มาจากการสูงขึ้นของหมวดสินค้าเกษตรกรรม 7.4% จากการสูงขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ยางพารา และข้าว ตามภาวะอุปทานตึงตัว ประกอบกับความต้องการจากตลาดต่างประเทศที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่ม 2% จากราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น และการปรับสูงขึ้นของราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า ตามความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center ที่ขยายตัวต่อเนื่อง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เพิ่ม 0.1% จากการเพิ่มขึ้นของราคาไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์อาหารสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอาหารสุนัขและแมว และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตามต้นทุนวัตถุดิบ และราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง
ส่วนดัชนีราคานำเข้าที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของหมวดสินค้าเชื้อเพลิง 30.2% จากราคาน้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูป แม้ราคาจะชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ยังขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป เพิ่ม 9.1% จากราคาทองคำ ที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย อุปกรณ์ ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกที่ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และปุ๋ย ตามต้นทุนวัตถุดิบปุ๋ยในตลาดโลกปรับสูงขึ้น หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่ม 5.9% จากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เสื้อผ้า รองเท้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงความต้องการสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น หมวดสินค้าทุน เพิ่ม 4.2% จากเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ ตามความต้องการสินค้าเพื่อใช้ลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับยกระดับเทคโนโลยีการผลิต และระบบสาธารณสุขไทย และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพิ่ม 2.5% จากส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก รถยนต์นั่ง และส่วนประกอบและอุปกรณ์จักรยานยนต์ และรถจักรยาน ตามความต้องการยานยนต์และชิ้นส่วนที่มีเทคโนโลยีสูง โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบขับเคลื่อนสมัยใหม่ ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบและการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง
ทั้งนี้ แนวโน้มดัชนีราคาส่งออก และดัชนีราคานำเข้า เดือน ก.ค.2569 คาดว่าขยายตัว แต่ในอัตราชะลอลงเล็กน้อย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะอุปทานสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบสำคัญหลายประเภทที่ยังตึงตัว ต้นทุนการผลิตและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร อาหาร พลังงาน โลหะ และทองคำยังสูงกว่าปีก่อน และความต้องการสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ด้าน AI และ Data Center ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ทำให้ความต้องการวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แร่เทคโนโลยี และโลหะสำคัญยังอยู่ในระดับดี ซึ่งจะช่วยพยุงราคาสินค้าในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้ทรงตัวอยู่ในระดับสูง
ขณะที่ปัจจัยที่อาจทำให้ดัชนีราคาขยายตัวต่ำกว่าที่คาด ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์บางชนิดที่อาจกดดันราคาสินค้า อุปทานพลังงานโลกที่เพียงพอ และความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลาย ซึ่งอาจทำให้ราคาพลังงานอ่อนตัวลง การชะลอการเร่งสะสมสต็อกวัตถุดิบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง ตลอดจนความไม่แน่นอนของมาตรการทางการค้าและข้อจำกัดทางภาษีของประเทศเศรษฐกิจหลัก อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น การค้าโลก และความต้องการวัตถุดิบของภาคการผลิตในระยะต่อไป