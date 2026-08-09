กรมพัฒน์ผนึกสำนักนายกรัฐมนตรี ลุยภูเก็ต ตรวจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์-บริการชายหาด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตาม ตรวจสอบการแอบอ้างสมาคมและคนต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินี ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการชายหาด ย้ำใช้ทุกกฎหมายตรวจสอบ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน หากพบเพิกถอนการทำธุรกิจ และขึ้นบัญชีดำกรรมการทันที
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2569 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ทีมปราบนอมินี เข้าร่วมประชุม ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนพพร บุญแก้ว รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบบริษัทที่แอบอ้างสมาคมและกลุ่มทุนต่างชาติ (นอมินี) เข้าดำเนินธุรกิจในพื้นที่ เช่น อสังหาริมทรัพย์และบริการชายหาด ซึ่งอาจเชื่อมโยงเครือข่ายผิดกฎหมาย โดยอาจจัดตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบเส้นทางการเงิน บริษัทหรือสมาคมที่มีพฤติกรรมนอมินี เน้นตรวจสอบการถือหุ้นแฝงของชาวต่างชาติและการส่งต่อรายได้ออกนอกประเทศ โดยหากตรวจสอบพบสมาคมหรือบริษัทใดใช้ชื่อคนไทยบังหน้าให้คนต่างชาติ ให้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และขึ้นบัญชีดำกรรมการที่มีชื่อเกี่ยวข้องทั้งหมดทันที เพื่อตัดต้นตอธุรกิจผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการชายหาดจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และการแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ป่าตอง รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กรณีปัญหาป่าชายเลนชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้ง และกรณีการเพิกถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำชุมชนหัวท่า–ต้นโด บ้านคอเอน อำเภอถลาง
“การประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามบัญชานายกรัฐมนตรี โดยที่ประชุมมีแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาด โดยเฉพาะการกำหนดพื้นที่พิเศษ เพื่อรองรับการประกอบอาชีพของผู้ให้บริการชายหาด ควบคู่กับการรักษาพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบการเสียภาษีของผู้ประกอบการ การจัดการปัญหาขยะ น้ำเสีย และผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนการติดตามมาตรการตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติและธุรกิจนอมินีที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการบริการชายหาดและการท่องเที่ยวในพื้นที่”นายพูนพงษ์กล่าว
นายพูนพงษ์กล่าวว่า ภายหลังการประชุม รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตองและซอยแสนสบาย ตำบลป่าตอง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของประชาชน โดยเฉพาะกรณีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตำบลป่าตอง พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สำนักงานที่ดิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการ รักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
“กรมจะดำเนินการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง โดยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และร่วมบูรณาการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำงานร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงสำนักงาน ปปง. ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติ”นายพูนพงษ์กล่าว
สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นการตรวจสอบและรับฟังข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และหากพบข้อเท็จจริงว่าธุรกิจใดมีข้อสงสัยหรือบ่งชี้ที่อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 กรมจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดต่อไป ส่วนจังหวัดภูเก็ตมีบริษัทจำกัดรวมทั้งสิ้น 29,862 ราย มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนไม่ถึง 50% เพื่อให้บริษัทมีสถานะเป็นไทย ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีทั้งหมด 11,305 ราย