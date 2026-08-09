ส่งออกทุเรียน 7 เดือน 1.11 ล้านตัน มูลค่า 1.27 แสนล้าน แม้ผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนสูง คู่แข่งแย่งตลาด

“ศุภจี”เผยส่งออกทุเรียน 7 เดือน ทะลุ 1.11 ล้านตัน มูลค่า 1.27 แสนล้านบาท แม้ปีนี้เผชิญภาวะผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนขนส่งสูงขึ้น การแข่งขันจากคู่แข่ง แต่การเร่งอำนวยความสะดวกส่งออก การขนส่ง และหาตลาดล่วงหน้า ส่งผลให้มีการส่งออกได้ต่อเนื่อง ยันเดินหน้าส่งเสริมการแปรรูป ลดส่วนเกิน นำเปลือกทุเรียนทำปุ๋ย ล่าสุดทุเรียนใต้ออกสู่ตลาดแล้ว 70-80% จะเดินหน้าช่วยทำตลาดจนจบฤดูกาล เพื่อดูแลราคาให้กับเกษตรกร
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกทุเรียนล่าสุด มีปริมาณ 1,110,655.92 ตัน จำนวน 68,044 ตู้ มูลค่ากว่า 127,220.52 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค.2569) สะท้อนว่าทุเรียนไทยยังสามารถรักษาตลาดส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง แม้ปีนี้จะต้องเผชิญภาวะปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้ง รวมถึงการแข่งขันจากประเทศคู่แข่ง แต่ผลจากการเร่งอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกและการขนส่ง โดยทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดทางและแก้ไขปัญหาหน้าด่านไม่ให้ทุเรียนติดค้าง รวมถึงการใช้เส้นทางรถไฟและด่านหนองคาย ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกและลดข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ ทำให้ส่งออกได้มากขึ้น และการทำตลาดล่วงหน้า เพื่อสร้างความต้องการทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผลผลิตสามารถระบายออกได้ทันเวลา ไม่มีปัญหาตกค้าง
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ผลักดันเรื่องการแปรรูปทุเรียน เพราะเมื่อผลผลิตออกมามากเกินกว่าความต้องการ ทั้งตลาดในและต่างประเทศ จะเกิดแรงกดดันด้านราคา ซึ่งได้คิดล่วงหน้าว่าตลาดต้องการสินค้าแปรรูปแบบใด แล้วจึงนำตลาดมานำการผลิต ไม่ใช่ผลิตสิ่งที่ตลาดไม่ต้องการ และนอกเหนือจากการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ยังให้ความสำคัญกับการจัดการส่วนเกิน โดยที่มีการดำเนินการแล้ว คือ การนำเปลือกทุเรียนมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ซึ่งสามารถเปลี่ยนของเหลือจากการผลิตให้กลับมาใช้ประโยชน์ ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด Zero Waste
สำหรับการทำงานต่อจากนี้ ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดจัดทำปฏิทินผลไม้ของชุมพรให้ชัดเจนว่าช่วงไหนผลไม้อะไรจะออกมาก เพื่อที่กระทรวงพาณิชย์จะได้เข้าไปช่วยทำตลาดได้ตรงจังหวะ รวมทั้งจัดทำข้อมูลราคาให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมกับอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อให้ชุมพรเป็นต้นแบบการบริหารจัดการผลไม้ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนผลผลิต การทำตลาด การขนส่ง การแปรรูป ไปจนถึงการนำของเหลือกลับมาใช้ประโยชน์
“เป้าหมาย คือ ทำให้ทุเรียนจบฤดูกาลได้อย่างน่าพอใจ เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม ผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าธุรกิจได้ และในระยะต่อไปต้องทำให้ระบบแข็งแรงขึ้น ทั้งการมีตลาดนำการผลิต การทำปฏิทินผลไม้ การแปรรูป และการใช้ประโยชน์จากส่วนเกิน เพื่อไม่ให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในทุกฤดูกาล”นางศุภจีกล่าว
นางศุภจีกล่าวว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 70–80% จึงต้องเร่งบริหารจัดการให้สามารถจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกได้อย่างต่อเนื่องจนจบฤดูกาลในระดับราคาที่เหมาะสม ซึ่งตนได้สั่งการตั้งแต่เดือน มิ.ย.2569 ก่อนผลผลิตออก โดยให้เข้าไปช่วยรับซื้อและดึงราคา ตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้ประมาณ 300,000 ตัน ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 200,000 ตัน ช่วยให้ราคากลับมาอยู่ในระดับที่สามารถเดินหน้าจนจบฤดูกาลได้
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าช่วยเหลือผลไม้ชนิดอื่นของภาคใต้ โดยเฉพาะมังคุด ซึ่งปีนี้ราคายังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ พร้อมร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถส่งผลไม้ไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศได้โดยตรง ขณะที่ปัญหามะพร้าวแกง ซึ่งมีผลผลิตส่วนเกินในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาดูดซับผลผลิตในจังหวัดชุมพรแล้วประมาณ 4 ล้านลูก และจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงระบบต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร นางศุภจีและคณะได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรและผู้ประกอบการจังหวัดชุมพร รวมถึงสินค้า GI อาทิ กล้วยเล็บมือนางชุมพร ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร กาแฟเขาทะลุ กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร กล้วยหอมทองละแม ทุเรียนชุมพร และสับปะรดสวี ตลอดจนผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ผงกล้วย และผลิตภัณฑ์จากมะเดื่อ ก่อนเยี่ยมชมการคัดบรรจุทุเรียน การตรวจปล่อยตู้ส่งออก
โดยมี น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวรวุฒิ โปษกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร.ต.จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน หอการค้าจังหวัดชุมพร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร และสมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร เข้าร่วม