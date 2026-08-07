“ภัทรพงศ์”ลงพื้นที่ปทุมธานี กำชับแก้จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียน-จุดกลับรถ ทล.352 “ธัญบุรี – คลองระพีพัฒน์

“ภัทรพงศ์” ลงพื้นที่ปทุมธานี เข้มถนนหน้าโรงเรียนปลอดภัย เร่งแก้จุดเสี่ยงคอสะพานจุดกลับรถบน ทล.352 “ธัญบุรี – คลองระพีพัฒน์” ทล.เร่งศึกษาออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกบริเวณแยกคลอง 7 และแยกถนนนิมิตใหม่ แก้รถติด
วัน 7 สิงหาคม 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการแก้ไขปัญหาด้านคมนาคมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน ประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด รวมทั้งอำนวยความสะดวก ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพิษณุ พลธี นางสาวพรพิมล ธรรมสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ได้รับทราบแนวทางการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ บนทางหลวงชนบทหมายเลข ปท.3010 จังหวัดปทุมธานี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ควบคู่กับการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างความอุ่นใจในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
โดยแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี จะติดตั้งป้ายลดความเร็วเขตชุมชน เป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังและลดความเร็วในบริเวณเขตชุมชน รวมถึงจะติดตั้งหมุด LED 360 องศา เพื่อเพิ่มความสว่างในช่วงเวลากลางคืนให้ผู้ใช้ทางมีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากขึ้น ติดตั้งป้ายทางข้ามเขตโรงเรียน ตีเส้นจราจร และวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถลในบริเวณดังกล่าวด้วย
โอกาสนี้นายภัทรพงศ์ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของนักเรียน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพของชาติในอนาคต
นอกจากนี้ ยังได้ตรวจพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยงคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 352 (จุดกลับรถบน ทล.352 ตอนธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ที่ กม. 21+200) ปัจจุบันจุดกลับรถดังกล่าวมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยช่องจราจรสำหรับการกลับรถมีความกว้างไม่เพียงพอ ส่งผลให้รถบรรทุกไม่สามารถกลับรถได้อย่างสะดวกและ
สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหา แบ่งเป็นระยะสั้น จะขยายความกว้างของช่องจราจรสำหรับกลับรถ ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ส่วนในระยะยาว จะปรับปรุงรูปแบบทางกายภาพของจุดกลับรถ โดยขยายความกว้างของช่องกลับรถ ปรับปรุงความยาวของช่องชะลอและช่องรอเลี้ยวให้เหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายจราจรและไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจสภาพการจราจรบนถนนลำลูกกา (ทล.3312) บริเวณแยกคลอง 7 และแยกถนนนิมิตใหม่ ซึ่งประสบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากปริมาณการจราจรมีจำนวนมาก ส่งผลให้ความสามารถในการรองรับของทั้งสองทางแยกอยู่ในระดับเต็มความจุ ปัจจุบัน ทล. อยู่ระหว่างศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกบริเวณแยกคลอง 7 และแยกถนนนิมิตใหม่ เพื่อยกระดับการจราจร เพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถ ลดความล่าช้าในช่วงเวลาเร่งด่วน และยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชน
“โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ” นายภัทรพงศ์ กล่าว