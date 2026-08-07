ไม่สมราคาไทยช่วยไทย! คนบริโภคไข่วันละ 42 ล้านฟอง “พาณิชย์” เอามาขายถูก 19 วัน แค่ 3.42 ล้านฟอง

กรมการค้าภายใน แก้เกมไข่แพงแบบขอไปที ไม่สมราคาแปะชื่อไทยช่วยไทย บอกจะเปิดจุดขาย “ไข่ไก่ไทยช่วยไทย” ราคาประหยัดทั่วประเทศ 3.42 ล้านฟอง เริ่ม 13-31 ส.ค.69 คุยถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% แต่สงสัยไม่รู้ คนไทยบริโภคไข่ไก่วันละ 40 ล้านฟอง แค่นี้จะไปพออะไร
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจาก 3.80 บาท เป็น 4.00 บาทต่อฟอง หรือเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อฟอง มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.2569 ว่า กรมได้เตรียมมาตรการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถซื้อไข่ไก่ไทยช่วยไทย โดยประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 13 -31 ส.ค.2569 ส่วนในกรุงเทพฯ จะจัดจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชน โดยนำไข่ไก่มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% ตั้งเป้ากระจายรวม 3.42 ล้านฟองทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชน
ทั้งนี้ นอกจากไข่ไก่ไทยช่วยไทยแล้ว ในจุดจำหน่ายธงฟ้ายังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช และสินค้าอื่น ๆ จำหน่ายในราคาประหยัดด้วย
นายวิทยากรกล่าวว่า สถานการณ์ไข่ไก่ในปัจจุบัน เป็นภาวะที่ปริมาณผลผลิตลดลงจากระดับปกติ แต่ไม่ได้อยู่ในภาวะขาดตลาด โดยข้อมูลเดือน ส.ค.2569 มีไก่ไข่ยืนกรงประมาณ 53.85 ล้านตัว คาดว่าจะมีผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 43.35 ล้านฟองต่อวัน หรือลดลงประมาณ 3% จากค่ามาตรฐาน จึงทำให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบมีน้อยลงกว่าช่วงปกติ และส่งผลต่อระดับราคาในช่วงนี้
“ขณะนี้ไข่ไก่ยังมีเพียงพอสำหรับการบริโภค เพียงแต่ปริมาณผลผลิตลดลงจากระดับปกติ กรมจึงเพิ่มช่องทางจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยเพื่อช่วยประชาชนในช่วงที่ราคาปรับสูงขึ้น ควบคู่กับการติดตามปริมาณและราคาในทุกระดับการค้า”นายวิทยากรกล่าว
นอกจากนี้ กรมยังได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อหารือแนวทางเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบให้มากขึ้น รวมทั้งติดตามสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการบริโภค และให้ราคาในแต่ละระดับการค้ามีความสอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ตลาด โดยหากประชาชนพบผู้ค้ารายใดมีพฤติกรรมการจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ถ้าพบการกระทำผิด จะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยในแต่ละวันจะมีประมาณ 42 ล้านฟองบวกลบ แต่ปริมาณที่กรมการค้าภายใน ประสานเพื่อมาจำหน่ายในราคาถูก มีแค่ 3.42 ล้านฟอง คิดเป็น 8.14% ของปริมาณความต้องการบริโภคแค่วันเดียว ขาดแคลนไปถึง 91.86% ของความต้องการบริโภคในแต่ละวัน และสิ่งที่กรมการค้าภายในกำลังทำอยู่ ก็คือ เอาปริมาณดังกล่าว มาขายนานถึง 19 วัน ตั้งแต่ 13-31 ส.ค.2569 แล้วขายทั่วประเทศ จะเพียงพอต่อความต้องการจริงหรือไม่ และยังใช้ชื่อไทยช่วยไทย ซึ่งเป็นโครงการลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาล แต่การดำเนินการไม่เรียกว่าเป็นการลดค่าครองชีพเลย