ไข่ไก่ยุค “ศุภจี-อนุทิน” แพงไม่หยุด! ขึ้นราคาอีกฟองละ 20 สตางค์

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก 20 สตางค์ต่อฟอง ส่งผลให้ราคาขยับขึ้นเป็น 4 บาทต่อฟอง มีผลตั้งแต่ 7 ส.ค.69 เป็นต้นไป หลังจากเดือน ก.ค.69 กรมการค้าภายในได้นัดคุย และตกลงกันไว้ จะไม่ขึ้นอีก แต่ก็มาขึ้นสวนทาง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก 20 สตางค์ต่อฟอง (6 บาทต่อแผง 30 ฟอง) จาก 3.80 บาท เป็น 4.00 บาทต่อฟอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคาดังกล่าว เป็นการปรับขึ้นต่อเนื่อง หลังจากที่วันที่ 6 ก.ค.2569 ได้มีการประกาศขึ้นราคาไปแล้วจาก 3.60 บาทต่อฟอง เป็น 3.80 บาทต่อฟอง หรือเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อฟอง
หลังจากนั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง มาหารือถึงสาเหตุในการปรับขึ้นราคา พบว่า มาจากต้นทุนการผลิต และอากาศที่ร้อน ทำให้ไก่ออกไข่ลดลง และผู้เลี้ยงต้องแบกรับภาระต้นทุน ทั้งค่าอาหารสัตว์ ค่าพลังงาน ค่าบริหารจัดการฟาร์มที่สูงขึ้นมาตั้งแต่เดือน มี.ค.2569 เลยยอมให้ปรับขึ้นราคา แต่ได้มีข้อตกลงกันว่า หากสถานการณ์ด้านต้นทุนดีขึ้น ก็จะปรับลดราคาลงมา และทางผู้เลี้ยงแจ้งว่า ตั้งแต่เดือน ส.ค.2569 เป็นต้นไป ราคาจะปรับลง แต่เมื่อถึงเวลาจริง ไม่เพียงไม่ลดลง ยังมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก