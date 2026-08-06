กรมพัฒน์จัด Thailand E-Commerce Expo 2026 ยกระดับผู้ประกอบการลุยตลาดออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัด Thailand E-Commerce Expo 2026 งานเดียวครบ จบเรื่อง e-Commerce รวมพลังพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำกว่า 50 หน่วยงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน AI Commerce เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ คาดมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 300 ล้านบาท
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Thailand E-Commerce Expo 2026 ณ ไอคอนสยาม ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม ว่า กรมได้จัดงานนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค.2569 ภายใต้แนวคิด “งานเดียวครบ จบเรื่อง e-Commerce” เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยในยุคดิจิทัลให้สามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจรายย่อยทั่วประเทศ โดยผนึกกำลังพันธมิตรกว่า 50 หน่วยงาน เร่งยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ AI Commerce พร้อมสร้างระบบนิเวศการค้าออนไลน์ที่แข็งแกร่ง ผลักดันธุรกิจไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก
โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ 7 โซน ครอบคลุมทุกมิติของการค้าออนไลน์ ได้แก่ Guru Talk ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ อินฟลูเอนเซอร์ และนักธุรกิจชั้นนำ Platform Sharing รวมแพลตฟอร์มดิจิทัลกว่า 18 แห่ง e-Commerce Lab เวิร์กชอปด้าน AI และการตลาดออนไลน์ Pain-Point Fixer รวมผู้ให้บริการกว่า 50 แพลตฟอร์มช่วยแก้ปัญหาการทำธุรกิจออนไลน์ พร้อมสิทธิพิเศษภายในงาน Business Consult ให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ DBD Showcase คัดสรรสินค้าคุณภาพจากผู้ผ่านหลักสูตร Online Marketing Genius รุ่นที่ 6 และ DBD Online Mega Sale มหกรรมโปรโมชันออนไลน์ร่วมกับ Shopee มอบส่วนลดรวมกว่า 300,000 บาท ภายใต้โค้ด DBDEXPO
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังจะได้รับโอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เรียนรู้เทรนด์การค้าออนไลน์ใหม่ ทดลองใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มยอดขาย วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า พัฒนาคอนเทนต์ และบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจไทยในระยะยาว โดยคาดว่างานนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 ราย และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 300 ล้านบาท
“กระทรวงพาณิชย์มุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้ AI และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับผลิตภาพ และขยายโอกาสทางการค้าในตลาดโลก งาน Thailand e-Commerce Expo 2026 จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงนวัตกรรม แต่เป็นพื้นที่สร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยได้เรียนรู้ เชื่อมโยงพันธมิตร และต่อยอดธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มแข็ง เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค”นายพูนพงษ์กล่าว
ที่ผ่านมา รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ สร้างโอกาสทางการค้า และขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ปัจจุบัน ตลาด e-Commerce ของไทยมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ขณะเดียวกัน AI กำลังเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันทางการค้าอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การสร้างคอนเทนต์ การบริหารร้านค้า การโฆษณา ไปจนถึงการให้บริการลูกค้า ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก