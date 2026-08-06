“พาณิชย์”นำคณะผู้แทนการค้าถก BERNAS ดันซื้อข้าวไทยเพิ่ม มั่นใจยอดปีนี้ 7 แสนตัน

กรมการค้าต่างประเทศนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชน เดินทางเยือนมาเลเซีย เข้าหารือและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับ BERNAS หน่วยงานดูแลการนำเข้าข้าว ผลักดันซื้อข้าวไทยเพิ่ม และยังได้รับคำยืนยันพร้อมนำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ปีนี้มีโอกาสทะลุ 7 แสนตัน พร้อมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ ที่ร้านอาหาร Thai SELECT
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายนางชนินทร หริ่มเจริญ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน เดินทางเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และได้ร่วมมือกับจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าหารือและกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าข้าวกับหน่วยงาน Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวแต่เพียงผู้เดียวของมาเลเซีย
โดยผลการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ตลาดข้าว รับทราบนโยบายและทิศทางการนำเข้าข้าวของมาเลเซีย รวมถึงแผนการจัดซื้อข้าวในปี 2569 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย โดย BERNAS ได้แสดงความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้าวไทยและศักยภาพในการส่งมอบสินค้าตามสัญญา พร้อมยืนยันว่าจะนำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่องในปีนี้ และทั้งสองฝ่ายมั่นใจยอดส่งออกข้าวไทยไปมาเลเซียจะทะลุกว่า 700,000 ตัน
นอกจากนี้ กรมได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Networking) ผ่านการเลี้ยงรับรองอาหารไทย ณ ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT โดยมีเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ผู้แทนจาก BERNAS ตลอดจนผู้ประกอบการค้าข้าวของไทยและมาเลเซีย เข้าร่วมกว่า 50 ราย