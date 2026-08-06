กรมพัฒน์คัด 50 แฟรนไชส์ โชว์งาน Franchise Expo Thailand by Smart SME Expo

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัด 50 ธุรกิจแฟรนไชส์ จัดแสดงในงาน Franchise Expo Thailand by Smart SME Expo เพื่อนำเสนอธุรกิจ สร้างโอกาสขาย เผยไฮไลต์ มีทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์ เทรนด์ธุรกิจ และพลาดไม่ได้ สามารถซื้อแฟรนไชส์ไปทำธุรกิจ รัฐอุดหนุนค่าแพกเกจ 50% สูงสุดรายละ 1 หมื่นบาท พร้อมจัดมอบรางวัล DBD Thailand Franchise Award 2026 ให้แก่ 7 ธุรกิจ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Franchise Expo Thailand by Smart SME Expo ซึ่งเป็นงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำที่จัดขึ้นโดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชัน จำกัด ระหว่างวันที่ 6-9 ส.ค.2569 ณ Hall 6-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า ในปีนี้กรมได้จัดพาวิลเลียนนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการสนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้งสิ้น 50 ธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ธุรกิจบริการ ความงามและสปา และค้าปลีก และยังได้เตรียมกิจกรรมครบวงจร สำหรับผู้สนใจต่อยอดสร้างอาชีพด้วยธุรกิจแฟรนไชส์
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย 1.การไลฟ์จากอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงตลอดทั้ง 4 วัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย 2.การให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์แบบตัวต่อตัวโดยผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยแฟรนไชส์ 3.การอัปเดตเทรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ จากทั้งผู้เชี่ยวชาญ และธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์
ทั้งนี้ มีไฮไลต์สำคัญ คือ แคมเปญ “ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส” โดยรัฐสนับสนุนค่าแพกเกจแฟรนไชส์ 50% สูงสุดรายละ 10,000 บาท เมื่อซื้อแพกเกจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมแคมเปญ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจลงทุนด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์.dbd.go.th หรือ Line OA @franchisedbdplus
ขณะเดียวกัน กรมได้จัดพิธีมอบรางวัล DBD Thailand Franchise Award 2026 ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 38 แบรนด์ 35 ธุรกิจ และมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรวม 8 แบรนด์ จาก 7 ธุรกิจ โดยการมอบรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรวม 11 รางวัล ได้แก่ รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 4 รางวัล รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 2 รางวัล
“กรมมุ่งหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้นำเสนอธุรกิจในงานใหญ่ระดับประเทศ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านต่าง ๆ ทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มยอดขาย ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ทั้งยังได้ทดสอบตลาดจริง พร้อมรับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีโอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เป็นที่รู้จักกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่อาจเกื้อกูลกันได้ในอนาคต ตลอดจนเกิดการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจนำธุรกิจแฟรนไชส์ไปสร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัว”นายพูนพงษ์กล่าว
สำหรับงาน Franchise Expo Thailand by Smart SME Expo เปรียบเสมือนศูนย์รวมเครื่องมือทางธุรกิจครบวงจรที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหน้าใหม่และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายสาขา โดยแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ประกอบด้วย 1.โซนธุรกิจและแฟรนไชส์ พบกับแบรนด์ธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 2.โซนเทคโนโลยีและสนับสนุน บริการเครื่องมือทางการตลาด ระบบบริหารจัดการบริการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ และโซลูชันการตลาดดิจิทัล 3.โซนสถาบันการเงิน พบกับธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ พร้อมคำปรึกษาด้านการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุน และ 4.กิจกรรมไฮไลต์ มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ พร้อมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) แบบตัวต่อตัวเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ