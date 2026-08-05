ยอดค้าชายแดน-ผ่านแดน ครึ่งปี 69 ทะลุ 1.12 ล้านล้าน เพิ่ม 10.4%

การค้าชายแดนและผ่านแดน ครึ่งปี 69 มูลค่าทะลุ 1.12 ล้านล้านบาท เพิ่ม 10.4% ได้แรงหนุนจากการค้าผ่านแดนไปจีน สิงคโปร์ และเวียดนาม คาดทั้งปีเข้าเป้า 2 ล้านล้านบาท หลังเมียนมาเปิดด่าน ทำการค้ามีแนวโน้มพุ่ง แม้ด้านกัมพูชา ยอดจะยังเป็นศูนย์ก็ตาม ส่วนการค้าผ่านแดน มีแนวโน้มโตต่อเนื่อง
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือน มิ.ย.2569 มีมูลค่า 219,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.3% เป็นการส่งออก 124,923 ล้านบาท เพิ่ม 8.1% และการนำเข้า 95,033 ล้านบาท เพิ่ม 29.0% ได้ดุลการค้า 29,890 ล้านบาท และยอดรวมครึ่งปี 2569 (ม.ค.-มิ.ย.) การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่า 1,129,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% เป็นการส่งออก 635,699 ล้านบาท เพิ่ม 6.6% การนำเข้า 493,791 ล้านบาท เพิ่ม 15.8% ได้ดุลการค้า 141,908 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากแยกเฉพาะการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ เดือน มิ.ย.2569 มีมูลค่า 79,477 ล้านบาท เพิ่ม 3.9% เป็นบวกครั้งแรกในรอบ 13 เดือน แยกเป็นการส่งออก 43,847 ล้านบาท ลด 7.3% การนำเข้า 35,630 ล้านบาท เพิ่ม 22.0% ได้ดุลการค้า 8,217 ล้านบาท โดยการค้าชายแดนกับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุด 38,201 ล้านบาท เพิ่ม 48.4% รองลงมา คือ สปป.ลาว 25,478 ล้านบาท เพิ่ม 12.8% และเมียนมา 15,798 ล้านบาท ลด 8.5% ส่วนกับกัมพูชา ยังคงเป็น 0 จากการปิดด่านทั้งหมด 18 แห่ง โดยสินค้าส่งออกชายแดนสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล 4,111 ล้านบาท เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ 1,775 ล้านบาท และน้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ 1,723 ล้านบาท รวมครึ่งปี 2569 การค้าชายแดนมีมูลค่า 431,032 ล้านบาท ลด 14.9% เป็นการส่งออก 246,241 ล้านบาท ลด 20.2% และการนำเข้า 184,791 ล้านบาท ลด 6.6% ได้ดุลการค้า 61,451 ล้านบาท
ส่วนการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม เดือน มิ.ย.2569 มีมูลค่า 140,479 ล้านบาท เพิ่ม 24.7% เป็นการส่งออก 81,076 ล้านบาท เพิ่ม 18.8% และการนำเข้า 59,403 ล้านบาท เพิ่ม 33.6% ได้ดุลการค้า 21,673 ล้านบาท โดยการค้าผ่านแดนกับจีน มีมูลค่าสูงสุด 73,365 ล้านบาท เพิ่ม 6.3% รองลงมา คือ สิงคโปร์ และเวียดนาม มีมูลค่า 30,159 ล้านบาท เพิ่ม 123.2% และ 12,400 ล้านบาท เพิ่ม 61.5% ตามลำดับ ซึ่งสินค้าส่งออกผ่านแดนสำคัญ ได้แก่ ทุเรียนสด 18,339 ล้านบาท เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ 14,618 ล้านบาท และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ 8,876 ล้านบาท รวมครึ่งปี 2569 การค้าผ่านแดนมีมูลค่า 698,459 ล้านบาท เพิ่ม 35.3% เพิ่มขึ้นทั้งผ่านไปจีน สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นการส่งออก 389,458 ล้านบาท เพิ่ม 35.2% และการนำเข้า 309,001 ล้านบาท เพิ่ม 35.3% ได้ดุลการค้า 80,457 ล้านบาท
“กรมคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง การค้าชายแดนและผ่านแดน ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการค้าชายแดนกับเมียนมา ที่คาดว่าในช่วงที่เหลืออีก 5 เดือน จะดีขึ้นต่อเนื่อง หลังจากที่เมียนมากลับมาเปิดด่าน และพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีเมียนมา กำลังมาเยือนไทย น่าจะมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าในหลายด้าน ส่วนทางด้านกัมพูชา แม้การค้าจะยังเป็นศูนย์เหมือนเดิม แต่ก็ไม่กระทบภาพรวม ส่วนการค้าผ่านแดน จะยังขยายตัวได้เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าทั้งปีการค้าชายแดนและผ่านแดนน่าจะทำได้ถึง 2 ล้านล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมาย และอาจจะเกินจากเป้าเล็กน้อย”นางอารดากล่าว