ครม.แต่งตั้ง “พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์” เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่

ครม.อนุมัติการแต่งตั้ง “พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์” จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ แทน “วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์” ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.69
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยได้แต่งตั้งนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ แทนนายนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2569 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
สำหรับนายพูนพงษ์ ผ่านงานในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร รวม 18 ปี จากนั้นถูกดึงตัวเข้ามาอยู่ในส่วนกลางที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดูแลงานด้านการจดทะเบียนธุรกิจ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ก่อนขยับขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในตำแหน่งล่าสุด
ทั้งนี้ นายพูนพงษ์ เป็นผู้ที่มีผลการทำงานโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา ได้ขับเคลื่อนงานสำคัญที่มีส่วนช่วยลดแรงกดดันด้านค่าครองชีพให้กับรัฐบาล ในช่วงที่เกิดปัญหาสงครามตะวันออกกลาง ด้วยการเสนอให้จัดทำโครงการ “ไทยช่วยไทย” ลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ จนคำว่าไทยช่วยไทยได้มาเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลในหลาย ๆ โครงการ และยังเป็นหัวหอกสำคัญในการจัดการกับปัญหานอมินีที่สะสมมานาน ทั้งการวางระบบป้องกันการจดทะเบียนนิติบุคคลนอมินี การปราบปรามนอมินีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลให้มีความสะดวก รวดเร็ว ผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับหน่วยงานต่าง ๆ และการส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ทั้งค้าส่งค้าปลีก แฟรนไชส์ ธุรกิจบริการ การค้าออนไลน์ เป็นต้น
“กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมั่นว่า การแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารราชการ และผลักดันภารกิจของกระทรวงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ต่อประชาชน ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต่อไป”นางศุภจีกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพูนพงษ์ ยังมีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 37 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10
ส่วนการปฏิบัติงานพิเศษ ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกองทุน สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20 (กระทรวงแรงงาน) คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 (คณะกรรมการไตรภาคี) คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา