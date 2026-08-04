“พาณิชย์”ตรวจสอบระบบคุมคุณภาพ GI ส้มโชกุนเบตง–มังคุดในสายหมอกเบตง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน GI สินค้า “ส้มโชกุนเบตง” และ “มังคุดในสายหมอกเบตง” เพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ พร้อมจับมือแม็คโคร โลตัส นำสินค้าไปจำหน่ายในห้าง ช่วยเพิ่มรายได้
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้นำคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดยะลา นำโดยพาณิชย์จังหวัดยะลา เกษตรจังหวัดยะลา เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตรวจประเมินการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน GI (Internal Control) ของสินค้า “ส้มโชกุนเบตง” และ “มังคุดในสายหมอกเบตง” เพื่อมุ่งรักษามาตรฐานการผลิตสินค้า GI สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่
ทั้งนี้ การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ ถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิตสินค้า GI เพราะช่วยให้สินค้ายังคงอัตลักษณ์และคุณภาพตามข้อกำหนดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กรม อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญและกำชับให้กรมเร่งยกระดับสินค้าเกษตร GI สู่สินค้ามูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและชุมชน
สำหรับผลการลงพื้นที่ คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมแปลงผลิตสินค้า GI ส้มโชกุนเบตง และมังคุดในสายหมอกเบตง พร้อมรับฟังความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต กระบวนการเพาะปลูก ปริมาณผลผลิต ตลอดจนแนวทางการจำหน่ายสินค้า โดยมีเกษตรกรทั้ง 2 สินค้าเข้าร่วมรับการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย รวมกว่า 40 ราย ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา GI ไทยบนผลผลิตหรือบรรจุภัณฑ์ที่ตนจำหน่ายเป็นเวลา 2 ปี โดยเมื่อครบอายุสามารถขอรับการตรวจประเมินและขอใช้ตรา GI รอบใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
นางอรมนกล่าวว่า โอกาสนี้ ผู้แทนห้างสรรพสินค้าแม็คโครและโลตัส ภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพและเยี่ยมชมแหล่งผลิต เพื่อประเมินศักยภาพของสินค้า ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณผลผลิต และความพร้อมในการส่งมอบสินค้าเข้าสู่ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ พร้อมหารือกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการรับซื้อผลผลิต โดยเห็นว่าการมีระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มแข็งและสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และทำให้สินค้า GI สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี
โดยที่ผ่านมา กรมได้ร่วมมือกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมและขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า GI จากเกษตรกรโดยตรง เพื่อวางจำหน่ายผ่านแม็คโครและโลตัสทั่วประเทศ โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า GI ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างมั่นใจ
“กรมจะเดินหน้าพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้า GI ไทยได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาด และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน”นางอรมนกล่าว
ส้มโชกุนเบตง และมังคุดในสายหมอกเบตง ถือเป็นผลไม้ GI ที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในด้านคุณภาพและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ โดยส้มโชกุนเบตงเป็นส้มเขียวหวานที่มีผลกลมแป้นขนาดใหญ่ เนื้อสีส้มเข้ม นุ่ม รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ปอกเปลือกง่าย และมีกลิ่นหอม ส่วนมังคุดในสายหมอกเบตง เป็นมังคุดพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป มีลักษณะผลกลมโต เปลือกค่อนข้างหนา ผิวมัน เนื้อสีขาวนวลปุยฝ้าย ไม่เป็นเนื้อแก้ว ไม่มียางไหล และมีรสชาติหวานนำเปรี้ยว อันเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเฉพาะของพื้นที่