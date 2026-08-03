มท.2 ผนึก MEA PEA ยกระดับมาตรฐาน Solar Rooftop เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งและอุปกรณ์ สร้างความมั่นใจประชาชน

วันนี้ (3 สิงหาคม 2569) นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้ง Solar Rooftop และการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ โดยมีนายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล กรรมการ MEA และนายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว รองผู้ว่าการ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าว ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้ง Solar Rooftop ทั้งระบบให้มีความปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการเลือกใช้บริการ
การดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย “มหาดไทย ทำ ทัน ที Action 5 PLUS” ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ผนึกกำลังกับ MEA และ PEA ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจในมาตรฐาน สามารถนำพลังงานสะอาดมาใช้ลดค่าไฟฟ้าในระยะยาว พร้อมมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม
การเปิดขึ้นทะเบียนครอบคลุม 2 ด้านสำคัญ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop หรือ Vendor และการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์ Solar เพื่อกำกับดูแลคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ผู้ประกอบการ บุคลากร อุปกรณ์ การออกแบบและติดตั้ง ไปจนถึงการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับโครงข่าย โดยผู้ให้บริการติดตั้งจะได้รับการพิจารณาคุณสมบัติทั้งด้านทีมบริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกรและช่างติดตั้ง ฐานะทางการเงิน ประสบการณ์และผลงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงความน่าเชื่อถือและศักยภาพในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับบริการจากผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถติดตั้งระบบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
สำหรับผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์ Solar จะต้องนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาขึ้นทะเบียน ครอบคลุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าก่อนเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่าย รวมถึงต้องมีระบบตัดการจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน และต้องจ่ายไฟฟ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง
ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA พร้อมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยนำความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า บุคลากรทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถเข้าถึงการติดตั้ง Solar Rooftop ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โปร่งใส และมั่นใจในมาตรฐาน โดย MEA มีบทบาทตั้งแต่การร่วมกำหนดคุณสมบัติผู้ให้บริการ การทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ การกำกับมาตรฐานการติดตั้ง ไปจนถึงการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับโครงข่าย เพื่อให้ระบบ Solar Rooftop ทำงานร่วมกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของระบบไฟฟ้าโดยรวม
นอกจากนี้ MEA และ PEA ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ Solar Rooftop หลักการติดตั้งที่ถูกต้อง และมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแก่ช่างติดตั้ง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น การดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานวิศวกรรม ลดความเสี่ยงจากผู้ประกอบการที่ขาดความเชี่ยวชาญหรือการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนผ่านการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ
สำหรับพื้นที่ให้บริการของ MEA ประชาชนสามารถรับบริการผ่าน MEA Solar One Stop Service ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การประเมินความเหมาะสมของระบบ การสำรวจ ออกแบบและติดตั้ง การยื่นคำขอผ่านระบบ MyEnergy การติดตามสถานะ ไปจนถึงการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง 18 ที่ทำการ โดยเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม–30 กันยายน 2569 ตรวจสอบเอกสารและสรุปผลระหว่างวันที่ 1 กันยายน–30 ตุลาคม 2569 และเริ่มประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ รายชื่อผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนได้ทางเว็บไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์ของ MEA และ PEA