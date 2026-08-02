กรมพัฒน์ชวนร้านอาหาร สมัครอบรม Restaurant Synergy รุ่น 3 ฟรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ LINE MAN Wongnai เปิดหลักสูตร “Restaurant Synergy รุ่น 3” มุ่งเสริมทักษะการบริหารธุรกิจด้วย Data Analysis เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการตัดสินใจประกอบธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ส.ค.69 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนเปิดอบรม 2 ก.ย.69
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเตรียมยกระดับผู้ประกอบการด้วยการนำความรู้ด้านข้อมูล (Data) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ เพราะข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้ร้านอาหารเข้าใจลูกค้า วางแผนการตลาดได้อย่างแม่นยำ เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยต่อยอดความสำเร็จหลักสูตร Restaurant Synergy รวมแก๊งคนทำร้านอาหาร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 พัฒนาหลักสูตร Restaurant Synergy รวมแก๊งคนทำร้านอาหาร รุ่นที่ 3 ร่วมกับ LINE MAN Wongnai ออกแบบเนื้อหาให้ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจร้านอาหารในยุคดิจิทัล ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลร้านอาหารด้วย Restaurant Data Analysis การอ่านพฤติกรรมลูกค้า การสร้างกลยุทธ์การตลาด การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อขยายฐานลูกค้า การบริหารต้นทุน ไปจนถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Synergy) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
โดยการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารและการตลาดสมัยใหม่ อาทิ คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ Co-Founder เพจเพื่อนแท้ร้านอาหารและที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับ Restaurant Data Analysis การวิเคราะห์ตัวเลขธุรกิจร้านอาหาร คุณยศพล เลิศวิมลชัยศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันดิจิทัล และคุณกฤตมุข จักรแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ จาก LINE MAN wongnai มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กรมมุ่งหวังว่าหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่ 3 จะไม่เพียงแค่ให้ความรู้ แต่ยังเป็นเข็มทิศสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจในทุกมิติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพร้านอาหารให้แข็งแรงและแข่งขันได้ในระดับสากลสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคง
ธุรกิจร้านอาหาร เป็นหนึ่งในภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,025 ราย สร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาท และเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว การบริการ และห่วงโซ่อุปทานในหลายอุตสาหกรรม แต่ผู้ประกอบการร้านอาหารกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่รุนแรง และการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การบริหารธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัย ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจ
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่ 3 ได้ตั้งแต่วันนี้-24 ส.ค.2569 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ทาง www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 26 ส.ค.2569 ทางเว็บไซต์ข้างต้น และจะเริ่มอบรมในวันที่ 2 ก.ย.2569 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5985 และ Call Center 1570