DITP เผยชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย มีโอกาสขายตลาดเยอรมนี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำรวจตลาดชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในเยอรมนี พบชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาป ยังมีความต้องการอยู่ แต่เริ่มเป็นไฮบริด มีความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เผยไทยมีโอกาสส่งออกไปขาย แต่ต้องเข้มคุณภาพ และใช้เวทีงานแสดงสินค้า เปิดตัวและแนะนำสินค้า
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เร่งขยายตลาดสินค้าไทยและบริการไทย ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจาก น.ส.เนตรนภิศ จุลกนิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ถึงผลการสำรวจธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในเยอรมนี และโอกาสในการส่งออกสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยเข้าไปจำหน่ายในตลาดเยอรมนี
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานผลการสำรวจตลาดอะไหล่รถยนต์ในเยอรมนี พบว่า กลุ่มชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปภายใน ยังคงมีความต้องการอยู่ แต่เริ่มเข้าสู่ระบบไฮบริด คือ ต้องมีชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปเพื่อรักษาตลาดเดิม แต่ในเวลาเดียวกัน ต้องเริ่มสต็อกสินค้าของรถไฟฟ้า (EV) เพื่อป้อนความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า
ส่วนพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่า ต้องการความโปร่งใส โดยการเปรียบเทียบราคา การจัดหาสินค้าของผู้ประกอบการ และให้ความสำคัญกับราคาต้องมาก่อน จากภาวะอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนและความโปร่งใส ข้อมูลการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การรีไซเคิล
น.ส.สุนันทากล่าวว่า ไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็นเวลายาวนาน ต้องเผชิญกับความท้าทายของเทรนด์ใหม่ของตลาดยานยนต์ จึงต้องปรับตัวและวางตำแหน่งเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จากการที่ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จีนมาตั้งฐานการผลิตในไทย และการเกิดอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน ทั้งแบตเตอรี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับการส่งออกอะไหล่รถยนต์ไปยังเยอรมนีเช่นเดียวกัน แต่มีข้อพึงระวัง คือ ต้องให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล ที่เยอรมนีให้ความสำคัญและเข้มงวดในเรื่องนี้
นอกจากนี้ จะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (เครื่องหมาย E) โดยชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีผลต่อความปลอดภัยของยานพาหนะหรือสิ่งแวดล้อม เช่น เบรก ไฟ ยาง กระจกหน้ารถ ต้องได้รับการรับรองทั้งสิ้น ส่วนการส่งออกไปจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิธีการศุลกากรอย่างเคร่งครัด
สำหรับการเข้าสู่ตลาดเยอรมนี ผู้ประกอบการไทยควรจะใช้งานแสดงสินค้า เป็นใบเบิกทางแนะนำสินค้า เช่น งาน WM Werkstattmesse ณ กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 24–26 เม.ย.2569 ,งาน ณ เมือง Dortmund ระหว่างวันที่ 4–6 ก.ย.2569 และงาน ณ เมืองมิวนิค ระหว่างวันที่ 16–18 ต.ค.2569 โดยงาน WM Werkstattmesse หรืองานแสดงสินค้าสำหรับอู่ซ่อมรถ เป็นงานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่นขนาดใหญ่สำหรับผู้ผลิตจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์สำหรับอู่ซ่อมรถ และอุปกรณ์เสริมที่จัดขึ้น 3 เมืองในเยอรมนีในระยะเวลาที่ต่างกัน รวมถึงการเข้าร่วมงาน Automechanika Frankfurt ระหว่างวันที่ 8–12 ก.ย.2569 เป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติชั้นนำสำหรับตลาดอะไหล่รถยนต์โดยเฉพาะ และงาน AAGtechnika 2569 (Münster) ระหว่างวันที่ 24–25 ต.ค.2569 เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ค้าปลีกชิ้นส่วนยานยนต์อิสระและอู่ซ่อมรถ