กรมเจรจาฯ ชวนร่วมสัมมนา ชี้ช่องใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-แคนาดา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-แคนาดา (ACAFTA) ที่ตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายในปี 69 และคาดว่าจะบังคับใช้ปี 70 เพื่อชี้เป้า แนะนำการใช้ประโยชน์จาก FTA ขายสินค้าและบริการเจาะตลาดแคนาดา เผยจะจัด 3 ครั้ง ที่เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ ชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้ฟรี
น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมกำหนดจัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-แคนาดา (ACAFTA) ที่ตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาในปี 2569 และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปี 2570 เพื่อเปิดมุมมอง FTA ฉบับใหม่ล่าสุดระหว่างอาเซียนกับแคนาดา และเจาะลึกสินค้าและบริการไทยที่มีศักยภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวแคนาดาที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสุขภาพ โดยมีกำหนดจัดที่ภาคเหนือ วันที่ 7 ส.ค.2569 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ วันที่ 27 ส.ค.2569 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครั้งสุดท้าย วันที่ 9 ก.ย.2569 ที่กรุงเทพฯ
สำหรับการจัดสัมมนา มีหัวข้อสำคัญ คือ การเสวนาหัวข้อ “มุมมองด้านโอกาสของ ACAFTA” ซึ่งกรมได้เชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มากประสบการณ์ ร่วมเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทาย กลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดา และแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลง
ทั้งนี้ นอกจาก FTA อาเซียน-แคนาดา ไทยยังมีแผนเดินหน้าเปิดการเจรจา FTA ไทย-แคนาดา ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสการค้าและการลงทุนจากความตกลง ACAFTA โดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-แคนาดา ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการ
ผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก FTA และข้อมูลการขยายตลาดต่างประเทศได้จากหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในงาน โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์กรม www.dtn.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 0 2507 7555