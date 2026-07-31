“พาณิชย์”ชวนชิม “ชารางแดงเกาะเกร็ด” สินค้า GI นนทบุรี ชูโดดเด่นผลิตแบบโบราณ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนชิม “ชารางแดงเกาะเกร็ด” สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของจังหวัดนนทบุรี เป็นชาที่ผลิตจากใบของต้นรางแดง พืชประจำถิ่น ที่ผ่านกรรมวิธีแปรรูปและคั่วตามภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายมอญในเกาะเกร็ดที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งสี กลิ่น และรสชาติ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมขอแนะนำสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีกรายการหนึ่ง คือ ชารางแดงเกาะเกร็ด ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI รายการล่าสุดของจังหวัดนนทบุรี โดยเป็นชาที่สะท้อนภูมิปัญญาการทำชาโบราณของชาวไทยเชื้อสายมอญ ผสานกับทรัพยากรธรรมชาติอันโดดเด่นของจังหวัด จนเกิดเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่มีส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และยังสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้
สำหรับชารางแดงเกาะเกร็ด ผลิตจากใบของต้นรางแดง พืชประจำถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยนำมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปและคั่วชาตามภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายมอญในเกาะเกร็ดที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน มีการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ทำให้ได้ชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งด้านสี กลิ่น และรสชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ได้อย่างชัดเจน
โดยความโดดเด่นของชารางแดงเกาะเกร็ด เกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีชั้นดินเหนียวเนื้อละเอียดและดินร่วนซุยที่อุดมด้วยแร่ธาตุจากตะกอนที่น้ำพัดพา ประกอบกับสภาพอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกตลอดปี แม้พื้นที่ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แต่ต้นรางแดงซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นสามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้ใบที่มีคุณภาพและกิ่งข้ออวบใหญ่ เมื่อนำมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปดั้งเดิม ทั้งการผึ่งอบไล่ความชื้นและคั่วในอุณหภูมิที่เหมาะสม ชงกับน้ำร้อนจะได้ชาสีเหลืองทองถึงสีเหลืองอำพันใส มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม หอมหวานอ่อน ๆ ติดปลายลิ้น ไม่ฝาด ไม่ขม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ และยังเป็นชาที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในฐานะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยมีสรรพคุณช่วยลดไขมัน คอเลสเตอรอล ระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตอีกด้วย
ทั้งนี้ ชารางแดงเกาะเกร็ด เป็นสินค้า GI รายการที่ 5 ของจังหวัดนนทบุรี ต่อจากเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด กระท้อนห่อบางกร่าง ทุเรียนนนท์ และมะม่วงยายกล่ำนนทบุรี สะท้อนศักยภาพของจังหวัดในการนำทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของชุมชนมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูง ซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ แต่ยังช่วยสร้างจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเข้าด้วยกัน โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการชารางแดงเกาะเกร็ด 22 ราย มีกำลังการผลิตประมาณ 8,000 กิโลกรัมต่อปี สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้กว่า 8 ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้สินค้า GI ทั้ง 5 รายการของจังหวัดนนทบุรี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 64 ล้านบาทต่อปี
“กรมมั่นใจว่าชารางแดงเกาะเกร็ด จะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ถ่ายทอดเสน่ห์ภูมิปัญญาชุมชนมอญควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของเกาะเกร็ด พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนเข้าด้วยกัน อันจะช่วยสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนผู้ผลิตในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน และขอใช้โอกาสนี้ เชิญชวนให้ประชาชนทดลองลิ้มลองชารางแดงเกาะเกร็ด เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ และเพิ่มรายได้ให้ชุมชน”นางอรมนกล่าว
ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญามีแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า GI อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การควบคุมคุณภาพสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและการเล่าเรื่องราวของสินค้า เพื่อถ่ายทอดคุณค่าและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงการเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้า GI เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นในพื้นที่จริง อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า กระจายรายได้สู่ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน