“พาณิชย์”ซักซ้อมใช้มาตรการคุมสินค้า DUI หมวด 0 (นิวเคลียร์)

กรมการค้าต่างประเทศจับมือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมศุลกากร ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการบังคับใช้มาตรการอนุญาตการส่งออกและการส่งกลับสินค้า DUI หมวด 0 หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.69 เพื่อให้การใช้มาตรการมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ
นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าพบหารือนายยุทธนา พูลพิพัฒน์ รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากส่วนกลาง และด่านศุลกากรกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ด่านศุลกากรสงขลา เป็นต้น เพื่อหารือทำความเข้าใจร่วมกัน และเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้าด่านในการตรวจผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) ในหมวด 0 หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ ซึ่งได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.2569 เป็นต้นไป
โดยได้ซักซ้อมในรายละเอียด อาทิ การจำแนกสินค้า การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง การใช้รหัสยกเว้น (EXEMPT 99) สำหรับกรณีสินค้ามีพิกัดศุลกากรเข้าข่าย แต่คุณสมบัติทางเทคนิคไม่เข้าเกณฑ์สินค้า DUI เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถพิจารณาตรวจปล่อยสินค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเป็นอุปสรรคทางการค้าน้อยที่สุด
“การหารือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมสินค้า DUI ของไทย โดยทุกหน่วยงานยืนยันว่า แม้การควบคุมการส่งออกสินค้า DUI เป็นเรื่องใหม่ของทุกฝ่าย แต่พร้อมรับมืออย่างดีที่สุด และจะบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันทั้งสามหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการอนุญาตสำหรับสินค้า DUI เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลการส่งออกของไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการรักษาความมั่นคงของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศคู่ค้าว่าสินค้าไทยจะไม่ถูกนำไปใช้เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งเป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติ”
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกหรือส่งกลับสินค้า DUI หมวด 0 สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตผ่านระบบ e-TCWMD ได้ที่ https://etcwmd.dft.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 02- 547-4735 หรือสายด่วน 1385