“ศุภจี”นำข้าราชการพาณิชย์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ศุภจี”นำข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2569 ย้ำน้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและสุจริต มุ่งมั่นปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2569 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ในโอกาสนี้ ประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเครื่องราชสักการะ จากนั้นกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ก่อนร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
นางศุภจีกล่าวว่า รู้สึกปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้ร่วมกับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ แสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2569 พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศ
ทั้งนี้ ข้าราชการและบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและสุจริต มุ่งมั่นปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และร่วมกันสนองพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีสืบไป
ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ นางศุภจี พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ยังได้ร่วมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของปวงชนชาวไทยตราบกาลนาน