กลุ่ม ปตท. รวมใจถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท.
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน