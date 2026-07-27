GIT ลงนาม MOU 2 หน่วยงานจีน ช่วยผู้ประกอบการไทยขายอัญมณี-เครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงานจีน ร่วมมือทางการค้า สร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดจีน เตรียมช่วยเหลือตั้งแต่ให้ความรู้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ พิธีการศุลกากร คลังสินค้า การจัดแสดงสินค้า โลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การตลาดและการค้า กับสองหน่วยงานจากสาธารณะรัฐประขาชนจีน ได้แก่ นาย Zheng Qi Song ผู้จัดการทั่วไป Shanghai Jing'an Real Estate Group Import and Export Co., Ltd. และนาย Simon Chan ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร China Gems & Jade Exchange ที่ Zhangyuan Brand Bonded Warehouse Building มณฑลเซี่ยงไฮ้
โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้า และเชื่อมโยงโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดจีน ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของทั้งสองประเทศ ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายธุรกิจและเข้าถึงตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับความร่วมมืออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไทย-จีน
“GIT จะเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ การรับรองมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจับคู่ธุรกิจ ขณะที่ China Gems & Jade Exchange จะให้คำปรึกษาด้านการเข้าสู่ตลาดจีน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร ส่วน Shanghai Jing'an Real Estate Group Import and Export Co., Ltd. จะสนับสนุนบริการคลังสินค้าทัณฑ์บน การจัดแสดงสินค้า โลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดจีนอย่างครบวงจร”นายสุเมธกล่าว
นอกจากนี้ GIT ยังได้นำคณะเข้าร่วมการประชุมหารือทางธุรกิจ พร้อมเยี่ยมชมบริษัทที่มีการจัดจัดแสดงแพลตฟอร์มเครื่องประดับและอัญมณีปลอดภาษีระดับนานาชาติ อันถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการศึกษารูปแบบการค้าสมัยใหม่ และแนวทางการขยายตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสู่ต่างประเทศ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SMART JEWELER by GIT ที่มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันตลาดโลก ทั้งด้านการพัฒนาแบรนด์ การออกแบบ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถต่อยอดธุรกิจ ขยายโอกาสทางการค้า และเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีสากล