รถไฟฟ้าสายสีแดงผนึกกำลัง K-9 ยกระดับรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว

รถไฟฟ้าสายสีแดงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว โดยเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2569 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมกับชุดปฏิบัติการสุนัขทหาร (K-9) จากกรมการสัตว์ทหารบก ลงพื้นที่ตรวจตราและเฝ้าระวังเหตุในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีหลักสี่ และสถานีดอนเมือง ครอบคลุมจุดคัดกรองผู้โดยสาร พื้นที่ชานชาลา ลานจอดรถ ทางเชื่อม MRT และภายในขบวนรถไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและเฝ้าระวังวัตถุต้องสงสัยอย่างใกล้ชิด โดยผลการปฏิบัติงานพบว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปกติ