“พาณิชย์”ชวนชม ชิม ชอป สินค้า GI ในงาน “แจ๋ว แซ่บ เฟ่อร์” ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมมือช่อง 3 ส่งเสริมโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า GI ของไทย คัด 6 รายการเด่น ข้าวแต๋นลำปาง มะขามหวานเพชรบูรณ์ มันแกวบรบือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ กาแฟดอยสวนยาหลวงน่าน และลูกหยียะรัง มาจัดจำหน่ายในงาน “แจ๋ว แซ่บ เฟ่อร์” ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชวนประชาชนมาชม ชิม ชอป สัมผัสความอร่อยสินค้าอัตลักษณ์ได้ถึง 2 ส.ค.69
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้สานต่อความร่วมมือกับบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด (ช่อง 3) นำผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เข้าร่วมงานมหกรรมอาหาร “แจ๋ว แซ่บ เฟ่อร์” ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-2 ส.ค.2569 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยคัดสรร 6 สุดยอดสินค้า GI การันตีคุณภาพและรสชาติความอร่อยระดับพรีเมียม ส่งตรงจากแหล่งผลิต นำมาจำหน่ายให้กับประชาชน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ มีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีโอกาสในซื้อสินค้า GI คุณภาพ
สำหรับสินค้า GI ทั้ง 6 รายการ ประกอบด้วยข้าวแต๋นลำปาง ข้าวเหนียวทอดราดด้วยน้ำอ้อยที่ผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดดเด่นด้วยรสชาติหวานอร่อย กรอบ หอมมีเอกลักษณ์ โดยใช้วัตถุดิบสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ข้าวเหนียวขาว ข้าวพันธุ์กข.6 และข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำ) รวมถึงน้ำอ้อยและน้ำแตงโม ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของจังหวัดลำปางที่เป็นแอ่งกระทะ มีฝนตกน้อยและอากาศร้อนแห้งตลอดปี จึงเหมาะสำหรับการตากข้าวแต๋นก่อนนำไปทอด ทำให้ข้าวพองตัวสวยงามเรียงเม็ดและไม่รัดตัว
มะขามหวานเพชรบูรณ์ เป็นมะขามหวานหลากหลายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีชื่อเรียกตามลักษณะของฝัก เช่น พันธุ์หมื่นจง พันธุ์ศรีชมภู และพันธุ์สีทอง เป็นต้น จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านจากทางทิศเหนือลงใต้ ดินจึงมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกไม้ผลส่งผลให้มะขามหวานเพชรบูรณ์มีเนื้อหนานุ่มเหนียว รสชาติหวานหอม และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
มันแกวบรบือ จากจังหวัดมหาสารคาม เป็นมันแกวที่มีลักษณะหัวกลม แป้น อวบใหญ่ เปลือกบางสีน้ำตาลอ่อนลอกออกจากเนื้อได้ง่าย เนื้อมีสีขาว เส้นใยและปริมาณของน้ำในเนื้อมาก รสชาติหวานและมัน ปลูกในพื้นที่อำเภอบรบือและอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับเนินดิน ลักษณะดินค่อนข้างเป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ และมีความเค็ม มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อย เหมาะกับการปลูกมันแกว ผู้ประกอบการมีการจำหน่ายทั้งในรูปแบบผลสดและสินค้าแปรรูปหลากหลายชนิด เช่น ข้าวเกรียบมันแกว น้ำมันแกว เป็นต้น
เนื้อโคขุนโพนยางคำ จากจังหวัดสกลนคร เนื้อโคขุนคุณภาพสูงที่เนื้อมีสีแดงสด มีไขมันแทรก เนื้อนุ่ม รสชาติดี และไม่มีกลิ่นสาบ ผ่านกระบวนการเลี้ยง การแปรสภาพ และตัดแต่งอย่างถูกสุขลักษณะ ผลิตในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม (8 อำเภอ) จังหวัดมุกดาหาร (4 อำเภอ) และจังหวัดบึงกาฬ (1 อำเภอ) ซึ่งมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานและแม่น้ำโขง มีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน และมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเต็มไปด้วยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าวและมันสำปะหลัง ซึ่งสามารถนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงโคเนื้อได้เป็นอย่างดี
กาแฟดอยสวนยาหลวงน่าน มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นช็อคโกแลต กลิ่นถั่ว และกลิ่นผลไม้ รสชาติเข้มกลมกล่อม และมีความเป็นสมุนไพรรสเผ็ดซ่าเป็นเอกลักษณ์ กาแฟดังกล่าวเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิกาปลูกในพื้นที่ดอยสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำขนาดใหญ่ มีสภาพดินและแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นตลอดปี ทำให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตได้ดี จากนั้นจึงนำเมล็ดกาแฟมาผ่านกระบวนการบ่มและคั่วในระยะเวลาที่เหมาะสม จนได้เป็นสินค้าในรูปแบบกาแฟสาร กาแฟคั่ว และกาแฟคั่วบด ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
ลูกหยียะรัง จากจังหวัดปัตตานี สินค้าประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียงและมีความผูกพันกับคนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน โดยมีหลักฐานปรากฏในเพลงกล่อมเด็กภาษามลายูโบราณที่กล่าวถึงการไปเที่ยวเมืองยะรังแล้วต้องไม่ลืมที่จะซื้อลูกหยีกลับมา เนื่องจากจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเชิงเขาและป่าสูง มีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการปลูกต้นหยี โดยลูกหยียะรังผลสุกจะมีลักษณะเด่นคือ ผลใหญ่ เปลือกบางสีดำ และมีเนื้อหนายุ่ยสีแดงแสด มีรสชาติเปรี้ยว เปรี้ยวอมหวาน หรือเปรี้ยวฝาด อีกทั้งชาวบ้านยังมีความชำนาญในการปีนป่ายเก็บผลสุกและมีการสืบทอดกรรมวิธีการแปรรูป ทำให้ลูกหยียะรังทั้งแบบผลสดและแบบแปรรูปกลายเป็นของฝากที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
“สินค้า GI ทั้ง 6 รายการ เป็นสินค้าเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ซึ่งในปี 2568 สามารถสร้างรายได้รวมกว่า 792 ล้านบาท นี่จึงเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้สำหรับเหล่านักชิม นักชอป ที่จะได้ลิ้มลองคุณภาพความอร่อยของสินค้า GI ทั้ง 6 รายการพร้อมกันภายในงานเดียว และภายในงานแจ๋ว แซ่บ เฟ่อร์ ยังรวบรวมร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสตรีทฟู้ดรวมกว่า 100 ร้านค้าทั่วไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมอุดหนุนสินค้าอัตลัษณ์ชุมชนและเมนูเด็ดจากทั่วประเทศ พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมายในงานดังกล่าว”นางอรมนกล่าว
สำหรับการสานต่อความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและช่อง 3 ในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการร่วมกันส่งเสริมสินค้า GI และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมที่เข้าถึงผู้บริโภค เพื่อสร้างการรับรู้ เพิ่มโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนผู้ผลิต โดยทั้งสองหน่วยงานมีแผนต่อยอดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง อาทิ การประชาสัมพันธ์สินค้า GI ผ่านรายการ “รุ่นใหญ่วัยเซียน” และการลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว” ณ แหล่งผลิตสินค้า GI
สินค้า GI เป็นสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง คุณภาพของสินค้ามีความเชื่อมโยงกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ทั้งลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน และแหล่งน้ำ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่นั้น ๆ สินค้า GI จึงมีอัตลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิตในแหล่งอื่น และเมื่อสามารถควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานการผลิตตามที่ขึ้นทะเบียน GI ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสามารถจำหน่ายได้ในราคาดีกว่าสินค้าทั่วไปโดยเฉลี่ย 2-5 เท่า โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 262 รายการ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 116,302 บาท โดยกว่า 80% เป็นสินค้าในกลุ่มเกษตรกรรม (174 รายการ) และอาหาร (38 รายการ)