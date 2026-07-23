“พาณิชย์”ช่วยคนจนจริง แต่ถูกนำชื่อเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท จนถูกตัดสิทธิ์ได้บัตรคนจน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าช่วยคนจนจริง ที่ถูกตัดสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังถูกนำชื่อไปเป็นถือหุ้น กรรมการ หรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน/บริษัท เผยล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า 700 ราย จากที่มีชื่อถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด 122,324 ราย เพื่อให้นำไปยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลัง ย้ำตรวจสอบได้ที่กรมและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่าย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 และถูกตัดสิทธิ์ กรณีเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน/บริษัท และบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นตรวจสอบ เพื่อทำการยื่นอุทธรณ์กับกระทรวงการคลัง ว่า หลังจากที่กรม และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล ผ่านมาแล้ว 3 วัน ปรากฏว่า มีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า 700 ราย ซึ่งกรมจะนำข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไป
ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 ราย และในนี้เป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน/บริษัท จำนวน 122,324 ราย ในนิติบุคคลรวม 139,804 นิติบุคคล (บางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า 1 นิติบุคคล) โดยบางคนอาจจะถูกแอบอ้างจากญาติยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคล หรือรับเป็นนอมินีให้กับของชาวต่างชาติ หรือทราบว่ามีชื่อปรากฏในนิติบุคคลจริงแต่แจ้งกรรมการบริษัทให้นำชื่อออกแล้วแต่บริษัทไม่ดำเนินการ หรือบางรายผู้ขอจดทะเบียนระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในเอกสารจดทะเบียนผิดพลาด หรือมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นต้น จึงต้องเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ และยื่นอุทธรณ์
“การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน/บริษัท เพราะโครงการประสงค์ให้คนที่ไม่จนจริง แต่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ ต้องถูกตัดสิทธิ์ และนำงบประมาณไปให้สิทธิ์กับคนที่จนจริงและมีความเดือดร้อน ซึ่งไม่ได้สิทธิ์ในรอบที่ผ่านมา ให้ได้รับสิทธิ์ แต่สำหรับผู้ที่จนจริง แต่ถูกนำชื่อไปใช้ หรือนำไปแอบอ้าง เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการ หรือหุ้นส่วน ก็สามารถมายื่นตรวจสอบ และยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้ เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไป ซึ่งกรมพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้เต็มที่”นายพูนพงษ์กล่าว
สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ กรณีมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน/บริษัท และมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูล สามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้ โดยต้องกรอกแบบฟอร์ม “ขอตรวจสอบการเป็นกรรมการ/หุ้นส่วน และผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล” พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน กรณีมอบอำนาจให้ระบุข้อความ “เพื่อตรวจการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะตรวจเช็กข้อมูล และออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ พร้อมแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดแก่ผู้ยื่นคำขอ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ตามสถานที่ ดังนี้ ส่วนกลาง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 (พหลโยธิน) เขต 3 (รัชดาภิเษก) เขต 4 (สี่พระยา) และ เขต 5 (บางนา) ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4376