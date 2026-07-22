ผู้นำเข้ารายใหญ่สหรัฐฯ สนใจซื้อแป้งมันสำปะหลังไทย

กรมการค้าต่างประเทศ เผยผลนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐ นักวิชาการ และภาคเอกชนไทยเดินทางขายแป้งมันสำปะหลัง ที่สหรัฐฯ ประสบความสำเร็จตามเป้า ได้นำเสนอแป้งมันไทย เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การสร้างโอกาสขายให้กับผู้นำเข้ารายใหญ่ จนปิดดีลได้ พร้อมย้ำแป้งมันได้สิทธิพิเศษภายใต้ มาตรา 301 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำเข้า
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการนำคณะผู้แทนภาครัฐ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแป้งมันสำปะหลัง และภาคเอกชนไทย เดินทางไปเจรจาหารือโอกาสทางการค้าสินค้าแป้งมันสำปะหลังไทย ณ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค.2569 ว่า การเดินทางไปครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้เร่งขยายโอกาสทางการค้าในตลาดที่มีศักยภาพให้กับสินค้ามันสำปะหลังไทย
โดยการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง คณะผู้แทนได้หารือกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอาหารและเครื่องดื่มระดับรัฐ ได้แก่ Illinois Economic Development Corporation (Illinois EDC) Chicagoland Food and Beverage Network (CFBN) และ Illinois Department of Agriculture ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค Mid-West และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปและด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยเล็งเห็นถึงโอกาสในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพความพร้อมด้านวัตถุดิบแป้งมันสำปะหลังไทยในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม
ทั้งนี้ CFBN แสดงความสนใจในศักยภาพของแป้งมันสำปะหลังไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงเสนอแนะแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มร่วมกับสถาบันวิจัยรายใหญ่ในภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงผู้ส่งออกไทยกับผู้ซื้อรายสำคัญ (Key Buyers) ภายใต้เครือข่ายของ CFBN ผ่านกิจกรรม Focus Group รายสาขาอุตสาหกรรม เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ปลายทาง (End Users) โดยตรง
นางอารดากล่าวว่า คณะผู้แทนยังได้เข้าพบบริษัทรายใหญ่ระดับโลกในอุตสาหกรรมปลายน้ำของสหรัฐฯ ซึ่งยืนยันว่าแป้งมันสำปะหลังไทยเป็นวัตถุดิบสำคัญในภาคการผลิตของสหรัฐฯ เนื่องจากมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี อีกทั้งการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตาม Annex A ของมาตรการ Section 301 ช่วยส่งเสริมให้แป้งมันสำปะหลังไทยมีความได้เปรียบทางการแข่งขันสูงขึ้น
“ได้นำเสนอศักยภาพและคุณประโยชน์ของสินค้ามันสำปะหลังไทย รวมถึงนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม อาทิ แป้งมันออร์แกนิก ฟลาวมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังแปรรูป ตลอดจนการหารือเกี่ยวกับท่าทีและการดำเนินการของไทยในการผลักดันให้สินค้าที่มีศักยภาพได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามมาตรา Section 301 ของสหรัฐฯ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้นำเข้าและผู้ซื้อในตลาดสหรัฐฯ พร้อมทั้งส่งเสริมการขยายความร่วมมือทางการค้าและโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกไทยกับคู่ค้าในสหรัฐฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การสร้างโอกาสในการจับคู่และบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างภาคเอกชนไทยและผู้นำเข้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้สำเร็จ”นางอารดากล่าว
นอกเหนือจากความสำเร็จในตลาดสหรัฐฯ ล่าสุดบริษัทฟาร์มนมรายใหญ่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้แสดงความสนใจและตัดสินใจทดลองนำมันสำปะหลังอัดเม็ดจากไทยไปใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในอาหารสัตว์ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมในการขยายตลาดผลักดันมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงตลาดใดตลาดหนึ่ง พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติของห่วงโซ่อุปทาน