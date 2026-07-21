สินค้าสมุนไพรไทย มีโอกาสขายออสเตรีย รับเทรนด์ดูแลสุขภาพบูม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำรวจกระแสการดูแลสุขภาพในออสเตรีย พบกำลังเป็นเมกะเทรนด์ ผู้บริโภคให้ความสำคัญ ทำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเติบโตต่อเนื่อง ชี้เป้าสินค้ากลุ่มสมุนไพรไทย ทั้งน้ำมันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์สปา เครื่องหอม และผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีโอกาสขาย
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เร่งขยายตลาดสินค้าไทยและบริการไทย ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากน.ส.จุฬาลักษณ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ถึงการสำรวจกระแสการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness) ในตลาดออสเตรีย และโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสปาไทยเข้าสู่ตลาดออสเตรีย เพื่อป้อนความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานผลการสำรวจว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแสการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness) เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์สำคัญของยุโรป โดยเฉพาะในออสเตรีย ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Wellness) มากขึ้น ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิต ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของออสเตรีย มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Grand View Research ระบุว่า ในปี 2568 ตลาด Wellness Tourism ของออสเตรีย มีมูลค่าประมาณ 18.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 31.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.08 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2578 ขณะที่ตลาด Wellness Tourism ของยุโรปมีมูลค่ากว่า 278 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 4.7% ต่อปีในช่วงปี 2569-2578 และข้อมูลการค้าระหว่างประเทศยังสะท้อนถึงศักยภาพของตลาดดังกล่าว โดยในปี 2567 ออสเตรียนำเข้าสินค้ากลุ่มน้ำมันหอมระเหย (Essential Oils) มูลค่าประมาณ 70.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจัดอยู่ในกลุ่ม 20 ประเทศผู้นำเข้าน้ำมันหอมระเหยรายใหญ่ของโลก ขณะที่ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายในออสเตรียยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความนิยมในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Cosmetics) และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากพืชและสมุนไพร
น.ส.สุนันทากล่าวว่า การเติบโตของกระแส Wellness ในออสเตรีย นับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มสมุนไพรไทย น้ำมันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์สปา เครื่องหอม และผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายจากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุโรปที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ความยั่งยืน และความโปร่งใสของแหล่งที่มาวัตถุดิบ โดยในปี 2568 ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งสำหรับบำรุงผิวและสปา และน้ำมันหอมระเหยและสารสกัด ในพิกัด 3304 และ 3301 มูลค่าประมาณ 865.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 21.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดของสหภาพยุโรปอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอาง EU Cosmetic Regulation (EC) No 1223/2009 ซึ่งรวมไปถึงการแสดงฉลาก และการรับรองส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้องมีการสื่อสารจุดเด่นของภูมิปัญญาสมุนไพรไทย ควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือไปพร้อมกับการสร้างความแตกต่างในตลาดศักยภาพนี้ได้มากขึ้น