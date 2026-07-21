ส่งออกทุเรียนไทยไปจีนทะลุ 1 ล้านตัน มูลค่า 1.14 แสนล้าน

ส่งออกทุเรียนไทยไปจีนทะลุ 1 ล้านตันแล้ว มูลค่ากว่า 1.14 แสนล้านบาท “ศุภจี”เผยทำได้เร็วกว่าที่คาดไว้ สะท้อนตลาดจีนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพทุเรียนไทย และเป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือ รัฐ เอกชน และเกษตรกร เตรียมดันส่งออกต่อ รับมือทุเรียนใต้ออกสู่ตลาด พร้อมหนุนให้แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ถึงการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-19 ก.ค.2569 มีปริมาณ 1,000,763.66 ตัน มูลค่ากว่า 114,818.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์คาดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดจีนที่มีต่อคุณภาพทุเรียนไทย และเป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ในการช่วยกันอำนวยความสะดวกด้านการค้า การรักษาคุณภาพ และร่วมมือกันในการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง
“กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันยอดส่งออกให้สูงขึ้นต่อไป โดยเฉพาะการเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดในช่วงนี้ พร้อมทั้งส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างทางเลือกทางการตลาด และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย” นางศุภจีกล่าว
ทั้งนี้ ปี 2569 ผลผลิตทุเรียนของไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 30% กระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในตลาดจีนอย่างเข้มข้น เพื่อขยายช่องทางการค้าและผลักดันการส่งออกทุเรียนสดให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่คาดไว้
ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ยังได้เดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจร ทั้งการเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศ การขยายตลาดต่างประเทศ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูป เพื่อให้ผลไม้ไทยสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ