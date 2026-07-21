BEM ร่วมกับ กทพ.ปรับปรุงเพิ่มช่อง Easy Pass และผิวจราจร ด่านศรีสมาน ทางพิเศษอุดรรัถยา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ปรับปรุงเพิ่มช่องทาง Easy Pass และผิวจราจร ทางพิเศษอุดรรัถยา บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน ทั้งขาเข้าและขาออก ช่องทางที่ 1 และ 2 ตั้งแต่วันที่ 21-31 กรกฎาคม 2569 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ การปรับปรุงดังกล่าวอาจมีเสียงดังจากเครื่องมือและเครื่องจักรในช่วงเวลาปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• วันที่ 21-30 กรกฎาคม 2569 เวลา 06.00-22.00 น. ปรับปรุงช่องทางที่ 2 ขาออก
• วันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 06.00-22.00 น. ปรับปรุงช่องทางที่ 2 ขาเข้า
• วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ ปรับปรุงช่องทางที่ 1 ขาออก
• วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ ปรับปรุงช่องทางที่ 1 ขาเข้า
บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2567-5679-80 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ อุดรรัถยา หรือ EXAT Call Center โทร. 1543 หรือติดตามทางช่องทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) BEM Bangkok Expressway and Metro