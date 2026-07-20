“พาณิชย์”จับมือกูร์เมต์ มาร์เก็ต นำสินค้า GI ขายพร้อมกัน 9 สาขา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือกูร์เมต์ มาร์เก็ต นำสินค้า GI ชื่อดังจากทั่วประเทศ ทั้งผลไม้ และกลุ่มอาหาร มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค พร้อมกัน 9 สาขา ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค.69 มั่นใจช่วยทำให้สินค้า GI เป็นที่รู้จัก และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้รับความร่วมมือจากเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป สนับสนุนพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า GI ในกูร์เมต์ มาร์เก็ต 9 สาขา ได้แก่ 1.เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน 2.สยามพารากอน 3.เอ็มโพเรียม 4.เอ็มควอเทียร์ 5.เอ็มสเฟียร์ 6.เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ 7. เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค 8.เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และ 9.เดอะมอลล์ โคราช ซึ่งล้วนเป็นย่านการค้าสำคัญที่มีผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยมั่นใจว่าจะช่วยสร้างการรับรู้สินค้าอัตลักษณ์ไทยและเพิ่มโอกาสให้สินค้า GI ไทยเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งได้เปิดจำหน่ายสินค้า GI ในพื้นที่ทั้ง 9 สาขาแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ก.ค.2569
สำหรับสินค้า GI ไฮไลต์ที่ยกขบวนมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ มีทั้งสินค้า GI ในกลุ่มผลไม้และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ซึ่งล้วนเป็นสินค้าชื่อดังที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น อาทิ เงาะโรงเรียนนาสาร (สุราษฎร์ธานี) ที่มีเนื้อหนา แห้ง กรอบล่อนจากเมล็ด มีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอม มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ให้น้ำมะพร้าวที่โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมคล้ายใบเตยและมีรสหวานชื่นใจ ส้มโชกุนเบตง (ยะลา) ส้มผลใหญ่ มีกลิ่นหอมเนื้อนุ่ม ชานนิ่ม ให้รสชาติหวานผสมเปรี้ยวเล็กน้อย มะขามหวานเพชรบูรณ์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อหนานุ่มเหนียว รสชาติหวานหอม ทุเรียนป่าละอู (ประจวบคีรีขันธ์) ทุเรียนเนื้อหนา เนื้อแห้งเนียนละเอียด กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน เม็ดลีบเล็ก ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่มีกลิ่นหอมปานกลาง เนื้อละเอียด เนียนนุ่มละมุนลิ้น รสชาติหวานมัน ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง (นครศรีธรรมราช) ผิวเปลือกนิ่มดังกำมะหยี่ เนื้อส้มโอสีแดงเข้มเหมือนทับทิม รสชาติหวาน ข้าวหอมใบเตยนครสวรรค์ ที่มีเมล็ดข้าวเรียว เมื่อหุงสุกมีความนุ่ม มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ข้าวเบายอดม่วงตรัง ข้าวที่หาทานได้ยาก เมล็ดข้าวซ้อมมือมีสีแดงหรือสีขาวปนแดง เมล็ดข้าวขาวมีสีขาวขุ่น เมื่อหุงสุกมีความมันวาว เหนียวนุ่ม ไม่กรุบหรือกระด้าง รวมทั้งสินค้าประมงอย่าง หอยนางรมสุราษฎร์ธานี ที่ตัวใหญ่ เนื้อขาวนวล อ้วน สะอาด รับประทานสดได้ โดยมีรสชาติดี ไม่มีกลิ่นคาว และปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา ที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม รสชาติดี เนื้อขาว นุ่ม ไม่มีกลิ่นโคลนและกลิ่นสาบ เป็นต้น
“สินค้า GI เหล่านี้ ล้วนเป็นของดีที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาการผลิตของแต่ละพื้นที่ โดยหลายรายการมีผลผลิตตามฤดูกาล หรือผลิตได้ในปริมาณจำกัดขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ หรืออาจหาซื้อได้เฉพาะในพื้นที่แหล่งกำเนิดเท่านั้น ดังนั้น การรวบรวมสินค้า GI จากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อสินค้าอัตลักษณ์ไทยคุณภาพสูงจากหลากหลายภูมิภาคได้สะดวกในคราวเดียว พร้อมมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ตรงตามความคาดหวัง เพราะสินค้า GI มีมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มข้น”นางอรมนกล่าว
นายภควัฏ ฉินทกานันท์ ผู้จัดการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต กล่าวว่า กูร์เมต์ มาร์เก็ต มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนสินค้าเกษตรและประมงคุณภาพสูงจากชุมชนมาโดยตลอด การจับมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการคัดสรรและยกขบวนสินค้า GI เกรดพรีเมียมจากทั่วประเทศ มาจัดจำหน่ายในโซน Gourmet Natural ซึ่งเป็นโซนสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ และโซนอาหารสด Gourmet Market เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาสินค้าที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ และมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิด ทั้งยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตในชุมชนให้เข้าถึงตลาดกำลังซื้อสูง พร้อมยกระดับสินค้า GI ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมเปิดตัวในวันนี้แล้ว บริษัทยังมีแผนที่จะขยายจุดจำหน่ายสินค้า GI เพิ่มอีก 6 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ 1.เทอร์มินอล 21 (อโศก) 2.เดอะมอลล์ รามคำแหง 3.เดอะพรอมานาด 4.สถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว 5.ดีไซน์วิลเลจ บางนา และ 6.ดีไซน์วิลเลจ พุทธมณฑล สาย 3 โดยจะร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาคัดสรรค์ของดี GI ประจำถิ่น ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่ายในกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทั้ง 6 สาขา ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2569