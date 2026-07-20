กรมพัฒน์ช่วยคนโดนตัดสิทธิ์บัตรคนจน หลังมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น-กรรมการบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเหลือประชาชน ที่ถูกตัดสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 69 หลังมีชื่อเป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัท เบื้องต้นพบมีจำนวน 139,804 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ สั่งเจ้าหน้าที่และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศช่วยอำนวยความสะดวกประชาชน เพื่อนำไปยื่นอุทธรณ์กับคลังแล้ว
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีกระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา และมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 ราย โดยในนี้มีสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัท ว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ทำการตรวจสอบประชาชนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในส่วนที่มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทอย่างเร่งด่วน และอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนทุกคน เพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนที่จนจริง ๆ และเดือดร้อนจริง ๆ โดยข้อเท็จจริงแล้วสมควรและเหมาะสมที่จะได้รับสวัสดิการและการช่วยเหลือจากภาครัฐ
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านราย และผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 9.31 ล้านราย ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ กระทรวงการคลังให้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 17-31 ก.ค.2569
โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจากคลังข้อมูลธุรกิจของกรม (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2569) พบว่า มีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัท จำนวน 139,804 ราย แบ่งเป็น 1.มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,007 ราย 2.มีรายชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด 98,797 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งกรมได้ส่งข้อมูลข้างต้นให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องแล้ว
สำหรับผู้มีรายชื่อไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถเข้าตรวจสอบได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้ โดยระบุในใบมอบอำนาจว่า “เพื่อตรวจการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” และระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจค้นข้อมูล (สามารถเขียนด้วยลายมือได้) หลังจากนั้น กรมและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ และแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วน กรรมการ และผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทแก่ผู้ขอตรวจสอบ ซึ่งการดำเนินการตรวจสอบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูล สามารถติดต่อได้ตามสถานที่ ดังนี้ ส่วนกลาง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 (พหลโยธิน) เขต 3 (รัชดาภิเษก) เขต 4 (สี่พระยา) และ เขต 5 (บางนา) ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570