นายกฯหารือบ.ชั้นนำด้านเทคโนโลยีจีนกล่อมลงทุนในไทยต่อเนื่อง

นายกฯ อนุทินนำทีมพบนักลงทุน 4 บริษัทชั้นนำจีน ได้แก่ Xiaomi, ChangAn, InnoLight และ Eoptolink ระหว่างเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือแผนการลงทุน ครอบคลุมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์อัจฉริยะ เทคโนโลยี AIoT และอุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูงด้วยแสง ยกระดับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเลขาธิการบีโอไอ ได้หารือรายบริษัทกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีน 4 ราย ได้แก่ Xiaomi Corporation, ChangAn Automobile, InnoLight Technology และ Eoptolink Technology เพื่อหารือแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในประเทศไทย
ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในฐานะฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและศูนย์วิจัยและพัฒนาสำหรับภูมิภาค และยืนยันความพร้อมของภาครัฐในการสนับสนุนการลงทุนผ่านกลไก Thailand FastPass มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การจัดหาพลังงานสะอาด และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศ รวมถึงการผลักดันการเจรจา FTA ไทย-อียู ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อขยายตลาดส่งออก
ปัจจุบัน Xiaomi ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอในกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) เพื่อให้ไทยเป็นฐานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือในภูมิภาคอาเซียน
Xiaomi Corporation เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก และเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ 3 ของโลก ครองส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 13 รองจาก Apple และ Samsung นอกจากนี้ ยังเป็นผู้พัฒนาอุปกรณ์ AIoT (Artificial Intelligence of Things) อุปกรณ์อัจฉริยะ และยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะแล้วกว่า 5 แสนล้านบาท ใน 5 ปีที่ผ่านมา และมีแผนการลงทุนทั่วโลกเพิ่มอีกกว่า 1 ล้านล้านบาทใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อระบบอัจฉริยะที่ใช้กับคน รถยนต์ และเครื่องใช้ในบ้าน (Human x Car x Home) ในการหารือครั้งนี้ นายกฯ ได้เชิญชวนให้บริษัทฯ พิจารณาขยายการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและศูนย์วิจัยและพัฒนาสำหรับภูมิภาค และยืนยันความพร้อมของภาครัฐในการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การจัดหาพลังงานสะอาด และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศ รวมถึงการผลักดันการเจรจา FTA ไทย-อียู ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้
ChangAn Automobile เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ 4 ของจีน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 160 ปี ปัจจุบันผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในกว่า 115 ประเทศ ภายใต้แบรนด์ DEEPAL, AVATR และ NEVO ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตแห่งแรกที่บริษัทฯ ลงทุนสายการผลิตเต็มรูปแบบเองทั้งหมดนอกประเทศจีน เพื่อผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาสำหรับตลาดอาเซียนและตลาดโลก มูลค่าลงทุน 10,000 ล้านบาท บริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตในปัจจุบันจาก 1 แสนคันต่อปี เป็น 2 แสนคันต่อปี ภายในปี 2573
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพร้อมจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อดูแลด้านการตลาดและบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มกว่า 40 แห่งทั่วโลก รวมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ ซึ่งในการหารือครั้งนี้ นายกฯ ได้ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยยินดีสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตไปด้วยกัน และพร้อมเชิญชวนให้บริษัทพิจารณาการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้พบผู้บริหารบริษัท InnoLight Technology และบริษัท Eoptolink Technology ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณแสงความเร็วสูง (Optical Transceiver) ชั้นนำของโลก สำหรับ AI Data Center ระบบโทรคมนาคม และโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง เพื่อหารือแนวทางขยายการลงทุนและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม
บริษัท InnoLight Technology เป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดโลกอันดับ 1 ด้าน Optical Transceiver และผู้นำการผลิตโมดูลรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูงระดับ 400G, 800G และ 1.6T ป้อนให้กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก อาทิ Google, NVIDIA, META และ Amazon ที่ผ่านมาได้ลงทุนในประเทศไทยภายใต้ชื่อบริษัท เทราฮอป (ไทยแลนด์) จำกัด มูลค่ากว่า 35,800 ล้านบาท มีฐานการผลิตในจังหวัดสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา จ้างงานบุคลากรไทยกว่า 12,000 คน โดยเป็นวิศวกรไทยกว่า 1,500 คน ในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มการจ้างงานบุคลากรไทยเป็น 20,000 คน พร้อมมีแผนจัดตั้งโรงงานแห่งที่ 3 ในจังหวัดสระบุรี เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม AI Data Center เหตุผลที่บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการกระจายฐานการผลิตและเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน มีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็ง มีซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ พร้อมดึงซัพพลายเออร์มาขยายลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทย ในการหารือครั้งนี้ นายกฯ ได้เชิญชวนให้บริษัทฯ พิจารณาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนบริษัท Eoptolink Technology ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ณ นครเฉิงตู เป็นผู้ผลิต Optical Transceiver รายใหญ่อันดับ 2 ของโลก โดยผลิตป้อนให้กับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก อาทิ Google, Microsoft และ Amazon บริษัทฯ ได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตแห่งแรกนอกประเทศจีน เนื่องจากมีซัพพลายเชนครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศจีน ปัจจุบันมีโรงงานในจังหวัดชลบุรีและระยอง มูลค่าการลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท และจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 9,000 คน พร้อมมีแผนขยายกำลังการผลิตครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม AI และ Cloud Data Center ทั่วโลก ในการหารือครั้งนี้ นายกฯพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนเพื่อช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย
"บริษัทชั้นนำเหล่านี้เป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกที่ทำธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google, Microsoft, NVIDIA และ Amazon สิ่งที่ประเทศไทยต้องการดึงเข้ามาจึงไม่ใช่เพียงฐานการผลิตเท่านั้น แต่รวมถึงกิจกรรมมูลค่าสูงอย่างการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนาบุคลากรไทย การที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงด้วยตนเอง ช่วยยกระดับความสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทตัดสินใจนำเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนามาไว้ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น" นายนฤตม์ กล่าว