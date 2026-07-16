บริษัทตั้งใหม่ มิ.ย.พุ่ง 7,979 ราย เพิ่ม 13.61% ครึ่งปีรวม 44,773 ราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยบริษัทตั้งใหม่ มิ.ย.69 มีจำนวน 7,979 ราย เพิ่ม 13.61% ทุนจดทะเบียน 15,231 ล้านบาท ลด 15.91% เลิก 1,760 ราย เพิ่ม 19.89% ทุนจดทะเบียนเลิก 6,807 ล้านบาท ลด 34.57% รวม 6 เดือน ตั้งใหม่ 44,773 ราย เพิ่ม 2.13% ทุนจดทะเบียน 111,201 ล้านบาท ลด 25.44% เลิก 7,024 ราย เพิ่ม 12.49% ทุนจดทะเบียน 98,857 ล้านบาท เพิ่ม 224%
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เดือน มิ.ย.2569 มีจำนวน 7,979 ราย เพิ่มขึ้น 13.61% ทุนจดทะเบียน 15,231 ล้านบาท ลดลง 15.91% โดยเดือนนี้มีธุรกิจตั้งใหม่ที่ขยายตัวดี ได้แก่ ธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร และธุรกิจร้านขายปลีกเสื้อผ้า และรวม 6 เดือนปี 2569 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจำนวน 44,773 ราย เพิ่มขึ้น 2.13% มีทุนจดทะเบียนตั้งใหม่สะสม 111,201 ล้านบาท ลดลง 25.44%
ส่วนการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการเดือน มิ.ย.2569 มีจำนวน 1,760 ราย เพิ่มขึ้น 19.89% ทุนจดทะเบียนเลิก 6,807 ล้านบาท ลดลง 34.57% และรวม 6 เดือนของปี 2569 เลิกสะสม 7,024 ราย เพิ่มขึ้น 12.49% ทุนจดทะเบียนเลิกสะสม 98,857 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224%
ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา กรมพบสัญญาณฟื้นตัวเด่นในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและช่องทางออนไลน์ โดยธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตมีการจัดตั้งใหม่ เพิ่มขึ้น 56.90% รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร เพิ่มขึ้น 15.67% และธุรกิจร้านขายปลีกเสื้อผ้า เพิ่มขึ้น 83.46% สะท้อนถึงการขยายตัวของพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์และการ ใช้จ่ายในภาคบริการ
ขณะที่ธุรกิจที่มีสัญญาณชะลอตัวหรือเผชิญแรงกดดัน พบการเลิกกิจการเพิ่มขึ้นในธุรกิจก่อสร้าง อาคารทั่วไป 22.67% ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 26.58% และธุรกิจติดตั้งไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 58.93% สะท้อนว่ากลุ่มธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องยังมีความเปราะบางและควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด แต่การเพิ่มขึ้นของการเลิกกิจการเป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดและยังไม่อาจสรุปได้ว่าธุรกิจดังกล่าวหดตัวโดยรวมทั้งหมด
สำหรับปัจจัยที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ เพราะอาจส่งผลต่อภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทย คือ กำลังซื้อในประเทศและต้นทุนการดำเนินธุรกิจ เข่น พลังงาน วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าเช่า และต้นทุนทางการเงิน รวมถึงกำลังซื้อประชาชนยังไม่ฟื้นตัว ความไม่แน่นอนด้านการค้าโลกและนโยบายการค้าสหรัฐฯ ที่จะกระทบต่อการส่งออก การลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมอนาคต โดยเฉพาะดิจิทัล AI และ Data Center และการฟื้นตัวที่ไม่เท่ากันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่กับ SME
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.2569 มีธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 2,094,850 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 32.39 ล้านล้านบาท โดยมีนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่ 1,004,558 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 23.81 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 802,717 ราย คิดเป็น 79.91% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 17.81 ล้านล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 200,327 ราย คิดเป็น 19.94% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 0.43 ล้านล้านบาท และบริษัทมหาชนจำกัด 1,514 ราย คิดเป็น 0.15% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 5.57 ล้านล้านบาท
กลุ่มนิติบุคคลที่มีสัดส่วนการจดทะเบียนมากที่สุด คือ กลุ่มบริการ มีจำนวน 547,518 ราย ทุนจดทะเบียน 13.94 ล้านล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มค้าส่ง/ค้าปลีก 328,850 ราย ทุนจดทะเบียน 2.63 ล้านล้านบาท และกลุ่มผลิต 128,190 ราย ทุนจดทะเบียน 7.24 ล้านล้านบาท คิดเป็น 54.50% 32.74% และ 12.76% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ตามลำดับ