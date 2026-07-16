PTTGCเร่งเดินหน้า Holistic Optimization เพิ่มEBITDA300ล้านดอลล์ในปี73

“พีทีที โกลบอลฯ”เดินหน้ากลยุทธ์ “Holistic Optimization” ยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานแบบองค์รวม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นำดิจิทัล-AIมาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กร ตั้งเป้าEBITDA 300 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2573 ส่วนโครงการนำเข้าอีเทน 4 แสนตันจากสหรัฐเดินหน้าตามแผนฯแล้วเสร็จในปี2572
นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่าบริษัทมีโครงสร้างธุรกิจแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา (Integrated Value Chain) ครอบคลุมทั้งโรงกลั่น โรงอะโรเมติกส์ โรงโอเลฟินส์ โรงปิโตรเคมีขั้นกลาง และโรงโพลิเมอร์ ทําให้สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบ การผลิต และตลาดได้อย่างยืดหยุ่น ตามแนวทาง Holistic Optimization ซึ่งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพแบบองค์รวม ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)ให้บริษัทฯ 300ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 1 หมื่นล้านบาทในปี2573
การขับเคลื่อนตามแนวทาง Holistic Optimization เป็นการยกระดับประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ อาทิน้ำมันดิบจากแหล่งต่างๆ การวางแผนการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทําตลาด รวมถึงปรับกระบวนการทํางาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ AI, Robot , Cloud Computing, IoT ฯลฯ ช่วยยกระดับผลประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว
Holistic Optimization ประกอบไปด้วย 3 ด้านสําคัญ ได้แก่ การสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบ (Global Feedstock) ด้วยการดําเนินโครงการ Olefins Feedstock Security (OFS) นําเข้าอีเทนปีละ 4 แสนตันจากสหรัฐฯ โดยโครงการนี้เดินหน้าตามแผนงานและแล้วเสร็จอีเทนในปี 2572 ช่วยเพิ่มทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบ สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว
การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด (Market-Focused Business Transformation: MFBT) โดยปรับบทบาทจากผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ Total Solution Provider ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่แบบครบวงจร ซึ่งทํางานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร อย่างใกล้ชิดด้วยศักยภาพของ Innovation Solution Center (ISC) ในการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชัน
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain & Operation Optimization) พร้อมเสริมแกร่งด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้กลยุทธ์ Digital 3 Smarts
นายพรศักดิ์ กล่าวว่า แนวทาง Holistic Optimization มีส่วนช่วยในการจัดหาน้ำมันดิบ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจในช่วงเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
นอกจากนี้ PTTGCนําเทคโนโลยีดิจิทัล-AI มาใช้ในงานซ่อมบํารุงผ่านการดําเนินงาน Asset Intelligent & Preventive Maintenance โดยใช้ AI และ Machine learning วิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ คาดการณ์ความผิดปกติล่วงหน้า รวมถึงได้นํา ดวงตาอัจฉริยะ (AI Vision), Drone และ Robotics มาใช้ ตรวจสอบอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของพนักงาน ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ และเพิ่มความแม่นยําในการวิเคราะห์สภาพอุปกรณ์ ส่งผลให้สามารถวางแผนซ่อมบํารุงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบํารุง พร้อมยกระดับเสถียรภาพของโรงงาน
“บริษัทใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มราคา ต้นทุน และความต้องการของตลาด และ สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพาณิชย์ เพื่อการกําหนดราคาขายที่เหมาะสม เพิ่มมูลค่าจากทุกการขาย เรียนรู้ พฤติกรรมลูกค้า เพิ่มโอกาสการขยายตลาด และรักษาความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน”