DITP ชี้เป้าส่งออกกาแฟสำเร็จรูป พร้อมดื่ม เพื่อสุขภาพ ขายชาวจีน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำรวจตลาดกาแฟสำเร็จรูปในจีน พบมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น หลังประชาชนนิยมบริโภคกันมากขึ้น เพราะสะดวก ชงง่าย ประหยัดเวลา ชี้กาแฟกลุ่มพรีเมียม กาแฟพร้อมดื่ม กาแฟเพื่อสุขภาพ หรือกาแฟผลิตวัตถุดิบไทย ทั้งทุเรียน มะพร้าว มีโอกาสขายสูง
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เร่งขยายตลาดสินค้าไทยและบริการไทย ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนางสาวสายพร ใบบริบาลกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงการสำรวจอุตสาหกรรมกาแฟสำเร็จรูปในจีน แนวโน้มการบริโภคกาแฟของชาวจีน และโอกาสในการส่งออกกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟของไทยเข้าสู่ตลาดจีน
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมกาแฟสำเร็จรูปของจีน เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จาก 22,100 ล้านหยวน (ประมาณ 107,627 ล้านบาท) ในปี 2020 เพิ่มเป็น 86,500 ล้านหยวน (ประมาณ 421,055 ล้านบาท) ในปี 2025 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 159,000 ล้านหยวน (ประมาณ 774,330 ล้านบาท) ภายในปี 2030 และยังพบว่าจีนมีการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟสำเร็จรูป ด้วยการหันมาพึ่งพาการผลิตภายในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับกาแฟจากมณฑลยูนนาน เพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า
ทั้งนี้ การเติบโตดังกล่าว มีปัจจัยมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกาแฟสำเร็จรูปได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสะดวก ชงง่าย และประหยัดเวลา ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้ความต้องการในตลาดขยายตัว โดยกลุ่มผู้บริโภคหลัก คือ กลุ่มพนักงานบริษัท มีสัดส่วนถึง 51.3% โดยเฉพาะช่วงอายุ 23-35 ปี และหากดูการบริโภคแยกเป็นเมือง พบว่า เมืองชั้น 1 (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น) มีสัดส่วน 31.6% เมืองที่มีศักยภาพใกล้เคียงกับเมืองชั้น 1 (เฉิงตู หางโจว ฉงชิ่ง เทียนจิน) มีสัดส่วน 25.7% แสดงให้เห็นว่าตลาดกาแฟสำเร็จรูปยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองที่มีระดับเศรษฐกิจสูงเป็นหลัก
สำหรับอุตสาหกรรมกาแฟสำเร็จรูปของจีน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เชื่อมโยงตั้งแต่การปลูก การผลิตสินค้า จนถึงการจำหน่าย ในส่วนต้นน้ำ ได้แก่ การเพาะปลูกเมล็ดกาแฟ การจัดหาวัตถุดิบกาแฟ รวมถึงผู้ผลิตเครื่องชงกาแฟ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของอุตสาหกรรม ส่วนกลางน้ำ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตกาแฟและแบรนด์กาแฟสำเร็จรูป ทั้งแบรนด์ระดับนานาชาติ (Nescafé, Maxwell House, G7, UCC) แบรนด์ท้องถิ่น (HOGOOD และ Nanguo) รวมถึงแบรนด์ใหม่อื่น ๆ และกลุ่มพรีเมียมที่แข่งขันในตลาด ขณะที่ปลายน้ำคือช่องทางจัดจำหน่าย ทั้งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (Taobao, Tmall, JD.com) ร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven, FamilyMart) ซูเปอร์มาร์เก็ต (Walmart, Carrefour) และแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่ง (Douyin, Kuaishou) ซึ่งช่วยขยายการเข้าถึงผู้บริโภค เหล่านี้ทำให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจรและเชื่อมโยงกัน ส่งผลให้ตลาดกาแฟสำเร็จรูปของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง
น.ส.กล่าวว่า แม้จีนจะเร่งพัฒนาการผลิตกาแฟสำเร็จรูป แต่ปริมาณความต้องการบริโภคกาแฟในจีนก็ยังมีพื้นที่สำหรับกาแฟต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาสถิติจีนนำเข้ากาแฟจากไทย พบว่า ในปี 2020 มีมูลค่า 18,574 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 678,951 บาท) และในปี 2025 มูลค่า 234,873 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 8,572,865 บาท) เติบโตถึง 1,164.5% ในระยะเวลา 5 ปี แสดงให้เห็นว่า ตลาดกาแฟของจีนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้น ยังมีที่ว่างสำหรับผู้ส่งออกกาแฟจากประเทศอื่น ๆ
ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม สามารถพิจารณาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปและเครื่องดื่มกาแฟมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มพรีเมียม กาแฟพร้อมดื่ม กาแฟเพื่อสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและวัตถุดิบไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีนอยู่แล้ว อาทิ ทุเรียน และมะพร้าว ซึ่งแปรรูปเป็นเพียวเร่ หรือเนื้อผลไม้แช่แข็ง เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มต่อไป เป็นการนำเนื้อผลไม้เกรดรองมาเพิ่มมูลค่าได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ การขยายตัวของช่องทางจำหน่ายออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ และไลฟ์คอมเมิร์ซในจีน ยังเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ในการเข้าถึงผู้บริโภคจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ประกอบการอาจพิจารณาเข้าร่วมงาน Xiamen International Coffee Industry Expo 2026 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเซี่ยเหมิน (Xiamen International Conference & Exhibition Center) มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน โดยเป็นงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมกาแฟที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เมล็ดกาแฟ วัตถุดิบ กาแฟสำเร็จรูป อุปกรณ์ชงกาแฟ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ