“พาณิชย์” เกาะติดการรับซื้อมะพร้าวแกง ช่วยเหลือเกษตรกรต่อเนื่อง

“โฆษกพาณิชย์” เผยความคืบหน้าการรับซื้อมะพร้าวแกง ล้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี มีการเข้าไปรับซื้อต่อเนื่อง เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ ปัญหาสต๊อกคงเหลือลดลง
นายกรนิจ โนนจุ้ย โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ถึงผลการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อมะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงตามที่กรมการค้าภายใน และกรมการค้าต่างประเทศประสานล้งและโรงงานรับซื้อเพิ่มเติม โดยล้งมีการรับซื้อจากเกษตรกรเพื่อระบายของออกสู่โรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สต๊อกคงเหลือหน้าลานลดลงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ ไม่มีปัญหาตกค้าง
ทั้งนี้ นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามการรับซื้อในพื้นที่ อ.เมือง อ.ท่าศาลา อ.สิชล อ.ขนอม อ.ปากพนัง อ.หัวไทร และนายกอบ ทวนดำ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามการรับซื้อที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
“การลงพื้นที่เป็นการติดตามสถานการณ์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ และกรมการค้าภายในได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหามะพร้าวแกงร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิ โรงงานแปรรูปมะพร้าว โดยขอความร่วมมือโรงงานเข้ารับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และได้ขอให้ผู้นำเข้าและโรงงาน รับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกก่อน และให้ชะลอการนำเข้าในช่วงนี้ เพื่อใช้มะพร้าวในประเทศเป็นหลักไปก่อน” นายกรนิจกล่าว
ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งประสานโรงงานและล้งเข้ารับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดแหล่งปลูก ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฏร์ธานี จนสามารถระบายผลผลิตคงค้างได้แล้วกว่า 11 ล้านลูก จากเป้าหมายประมาณ 10 ล้านลูก และล่าสุดจากการตรวจสอบในพื้นที่พบว่า ยังมีกลุ่มเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง จึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติม พร้อมสำรวจและช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังตกหล่น รวมทั้งติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างเต็มที่