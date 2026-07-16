GISTDA เชื่อมพลังนวัตกรรมอวกาศสู่คนรุ่นใหม่อาเซียน บนเวที Gen SEA Summit 2026

ท่ามกลางโลกที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้จึงกลายเป็นภารกิจสำคัญของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน
Gen SEA Summit 2026 จึงจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Building Amidst Chaos" เพื่อเป็นเวทีที่เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิชาการ และผู้กำหนดนโยบายจากทั่วภูมิภาค มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอนาคต
GISTDA หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองถึงบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและข้อมูลภูมิสารสนเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ พร้อมนำผลงานด้านนวัตกรรมมาจัดแสดงภายในงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า "ข้อมูลจากอวกาศ" ไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แต่สามารถต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากร และการแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ LANDX (Land Explorer) แพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เชื่อมโยงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลเชิงพื้นที่ของประเทศไทยไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ และสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ GISTDA นำมาจัดแสดงคือ Carbon Atlas แพลตฟอร์มด้านการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอน ที่ผสานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านคาร์บอนที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero ในอนาคต
การเข้าร่วมงาน Gen SEA Summit 2026 ของ GISTDA ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการนำเสนอเทคโนโลยี แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่า เทคโนโลยีอวกาศและข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม ธุรกิจ และโซลูชันที่ช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศและภูมิภาคได้จริง พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของงานในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนสู่อนาคตที่เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ