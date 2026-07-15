"พาณิชย์" จับมือ กอ.รมน. ร่วมแก้ปัญหานอมินี-ทุนเทาข้ามชาติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกันแก้ปัญหานอมินีทุนและทุนเทาข้ามชาติ โดยใช้จุดแข็งของทั้ง 2 หน่วยงาน ประสานพลังสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประเทศ เน้นปฏิบัติการเฝ้าระวังตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไปจนถึงร่วมกันปราบปรามให้สิ้นซาก
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประชุมหารือร่วมกับพล.ท.ณัฐศิษฐ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และคณะ เพื่อประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินี ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่กัดกร่อนและทำลายระบบเศรษฐกิจประเทศเป็นอย่างมาก จึงต้องสะสางปัญหาที่เกิดขึ้น แก้ไขปัญหาการบิดเบือนโครงสร้างเศรษฐกิจ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
โดยเบื้องต้นทั้ง 2 หน่วยงานจะใช้จุดแข็งที่มีอยู่ ร่วมกันสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาทุนเทาและนอมินีที่เกิดขึ้น โดยกรมจะใช้ความเป็นต้นทางของการกำเนิดธุรกิจ ใช้ความเข้มงวดในการจดทะเบียนนิติบุคคล ผ่านการบังคับใช้คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง และประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมาย เช่น การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงบัญชีม้า การให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมทุนต่างชาติต้องแสดงหลักฐานรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน และการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะเป็นมาตรการป้องกันเพื่อให้การจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลง และการตั้งบริษัทเพื่อนำไปทำบัญชีม้านิติบุคคลหมดไป
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 1,003,706 ราย ในจำนวนนี้ มีนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 0.01 - 49.99 ซึ่งทำให้ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยอยู่ถึง 119,116 ราย
“ทั้งนี้ 2 หน่วยงาน จะทำงานร่วมกันเพื่อเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินี หรือธุรกิจที่กระทำความผิด หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และกรมฯ จะเป็นแกนในการประสานความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอีกขั้นหนึ่ง เป็นการยกระดับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามนอมินีและธุรกิจผิดกฎหมายในเชิงลึก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุเลาเบาบางลง หรือหมดสิ้นไปจากประเทศไทย”นายพูนพงษ์กล่าว
พล.ท.ณัฐศิษฐ์กล่าวว่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. มีภารกิจหลักในการดูแลด้านความมั่นคง ซึ่ง ศปป.2 กอ.รมน. ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องคนต่างด้าวอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นไปที่แรงงานต่างด้าว การย้ายถิ่นฐาน การหลบหนีเข้าเมือง และปัญหาการสวมสัญชาติของคนต่างด้าว ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีควาเชื่อมโยงและเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมของประเทศโดยตรง รวมถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งหากได้รับข้อมูลนิติบุคคลที่ผลิตหรือนำเข้าสารเคมี ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
“การดำเนินงานและภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน จึงนำมาสู่การบูรณาการความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะใช้กลไกการจดทะเบียนนิติบุคคลที่รัดกุมเป็นด่านหน้าในการคัดกรองและป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ผนวกเข้ากับการดำเนินงานด้านความมั่นคงของ กอ.รมน. เพื่อร่วมกันเฝ้าระวัง แลกเปลี่ยนข้อมูล และสกัดกั้นพฤติกรรมของคนต่างด้าวที่เข้ามาสวมสิทธิคนไทย แย่งอาชีพ หรือประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย ซึ่งการประสานการปฏิบัติการในครั้งนี้จะช่วยยกระดับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางสังคม ปกป้องผู้ประกอบการชาวไทย และดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน”