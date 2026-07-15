DITP เผยอาหาร-เครื่องดื่มไทย มีโอกาสขายในร้านสะดวกซื้อโดยหุ่นยนต์มนุษย์ที่ฮ่องกง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยฮ่องกงเปิดร้านสะดวกซื้อแห่งแรกที่ดำเนินการโดยหุ่นยนต์มนุษย์ "เสี่ยวไก" (Xiao Gai) ตั้งอยู่ริมอ่าววิคตอเรียในย่าน Hung Hom ชี้เป็นโอกาสสินค้าไทย ที่จะส่งออกไปขาย โดยเฉพาะอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูง
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากน.ส.พรรณกาญจน์ เจียมสุชน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ถึงความคืบหน้าการเปิดร้านสะดวกซื้อแห่งแรกที่ดำเนินการโดยหุ่นยนต์มนุษย์ "เสี่ยวไก" (Xiao Gai) และแนวคิดร้านค้าแบบแคปซูล เพื่อผลักดันโครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโอกาสในการผลักดันสินค้าไทยเข้าไปจำหน่าย รวมถึงการเข้าไปร่วมลงทุนในการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า ฮ่องกงจะเปิดร้านสะดวกซื้อแห่งแรกที่ดำเนินการโดยหุ่นยนต์มนุษย์ "เสี่ยวไก" (Xiao Gai) และแนวคิดร้านค้าแบบแคปซูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเมืองฮ่องกงในการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ AI เข้าสู่ชีวิตประจำวันและเพิ่มความเข้าใจของประชาชนต่อเทคโนโลยี โดยร้านนี้ จะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าววิคตอเรียในย่าน Hung Hom โดยจะมีหุ่นยนต์มนุษย์ที่สามารถให้บริการแก่ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้หลายภาษา และร้านนี้ ดำเนินการโดย Galbot ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง และมีการเปิดร้าน Space Capsule อัจฉริยะในสถานที่ต่าง ๆ มาแล้ว เช่น พระราชวังฤดูร้อน Summer Palace และสวนศิลปะ Zhongguancun Art Park ในกรุงปักกิ่ง
ทั้งนี้ การเปิดร้านสะดวกซื้อที่ใช้หุ่นยนต์และระบบ AI ถือเป็นช่องทางใหม่ในการนำเสนอสินค้าไทย โดยเฉพาะอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูง โดยผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดที่สอดคล้องกับระบบอัตโนมัติและการสั่งซื้อแบบดิจิทัล
ขณะเดียวกัน ฮ่องกงยังเปิดกว้างต่อการทดสอบเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่มีนวัตกรรมด้าน AI, Internet of Things (IoT) การเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือวัตถุที่มีเซนเซอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบประมวลผลเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็สามารถใช้ฮ่องกงเป็นเวทีสากลในการนำเสนอและขยายธุรกิจ การร่วมมือกับสตาร์ตอัปและบริษัทเทคโนโลยีในฮ่องกงได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดจีนและตลาดโลก โดยบริษัทมีแผนจะเปิดแคปซูลในรูปแบบเดียวกันอีก 100 แห่ง ครอบคลุม 10 เมือง ภายในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งร้านค้าดังกล่าวจะมาในรูปแบบตู้แคปซูลขนาด 9 ตารางเมตร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับสินค้าประเภทต่างๆ ได้