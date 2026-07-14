ชงกพช.เพิ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น 10ประเภท ดึงดาตา เซ็นเตอร์ จ่ายค่าไฟ6บาท- ไฟสาธารณะออกจากบิลปชช.

“เอกนัฏ”ชงกพช.เพิ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจากเดิม 8ประเภทเป็น 10ประเภท แยกเป็นประเภท 9 ดาต้าเซ็นเตอร์ เคาะค่าไฟฟ้าที่อัตรา 6 บาทต่อหน่วย และประเภท10 ค่าไฟสาธารณะ เพื่อดึงค่าไฟทางแฝงจากบิลประชาชน นำส่วนต่างกำไรช่วยไฟบ้านกลุ่มเปราะบาง
แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันพรุ่งนี้ (15 ก.ค.)ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีวาระสำคัญที่นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน จะนำเสนอต่อที่ประชุมฯคือ การเพิ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่จาก 8 ประเภท เป็น 10 ประเภท โดยเพิ่มประเภทที่ 9 กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ ที่กำหนดให้จ่ายค่าไฟฟ้าสูงกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นกลุ่มที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงมาก ทำให้ไทยต้องใช้ก๊าซLNGที่นำเข้าในราคาสูงมาผลิตไฟฟ้า คาดว่าอัตราค่าไฟอยู่ที่ประมาณหน่วยละ 5-6 บาท
ประเภทที่ 10 เป็นกลุ่มไฟฟ้าสาธารณะ ที่เป็นค่าไฟแฝงในบิลค่าไฟที่ประชาชนต้องแบกรับภาระมานาน โดยส่วนนี้มีมูลค่าสูงถึงประมาณปีละ 17,000 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ทำให้ประชาชนต้องร่วมแบกอยู่ในค่าไฟฐานประมาณหน่วยละ 10- 15 สตางค์
“กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ จะแยกออกเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 9 กำหนดให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มบ้านเรือน เพราะระบบประมวลผลAI และเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ จะดึงกระแสไฟฟ้าสูงมากต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้กลุ่มนี้ต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)นำเข้า มีต้นทุนสูง หากคิดค่าไฟราคาปกติ จะทำให้ค่าเอฟทีของประชาชนเฉลี่ยแพงขึ้นตามไปด้วย แนวคิดเบื้องต้น จะนำส่วนต่างกำไรของกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ไปช่วยอุ้มค่าไฟบ้านเรือนในกลุ่มเปราะบาง หรืออาจช่วยกลุ่มเอสเอ็มอีต้องพิจารณากันอีกครั้ง”
สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าทั้ง 8 ประเภท ของการไฟฟ้า แบ่งเป็นประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน วัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจ ใช้อัตราแบบก้าวหน้า ยิ่งใช้มาก ยิ่งจ่ายแพง ค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่ 2.34 – 5.7 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าFt) รวมการคิดอัตราตามช่วงเวลาการใช้ออฟพีก - ออนพีก (ทีโอยู) แล้ว
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก สำหรับร้านค้า สำนักงาน หรือกิจการที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ำ โดยใช้มิเตอร์แรงดันต่ำ ค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่ 2.60 -5.7 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าFt) รวมทีโอยู ,ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง สำหรับกิจการขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสม่ำเสมอ ค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่ 2.0 -4.10 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าFt) รวมทีโอยูแล้ว
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจขนาดใหญ่มากที่ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง ค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่ 2.6 – 4.3บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าFt) รวมทีโอยูแล้ว,ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง สำหรับกิจการประเภทโรงแรมและการให้เช่าพักอาศัย (ในบางกรณี) ค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่ 2.60 – 4.32 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าFt) รวมทีโอยูแล้ว
ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สำหรับการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานรัฐ สถานศึกษา หรือองค์กรการกุศล ค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่ 2.60 -5.7 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าFt) รวมทีโอยูแล้ว ,ประเภทที่ 7 การสูบน้ำเพื่อการเกษตร อัตราพิเศษสำหรับการสูบน้ำเพื่อการเพาะปลูกและเกษตรกรรมของหน่วยราชการ หรือที่ราชการรับรอง ค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่ 2.08 – 4.32 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าFt) รวมทีโอยูแล้ว
และประเภทที่ 8 ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับการใช้งานชั่วคราว เช่น ไซต์งานก่อสร้าง หรือการจัดงานอีเวนต์ ซึ่งจะมีอัตราค่าไฟต่อหน่วยสูงที่สุด ส่วนใหญ่คิดเหมาหรือใช้มิเตอร์ชั่วคราว ค่าไฟประมาณ 6.80 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าFt)