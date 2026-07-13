“พาณิชย์”จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐ-เอกชน ขายแป้งมันสำปะหลังที่ชิคาโก

กรมการค้าต่างประเทศจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชน ขายแป้งมันสำปะหลังไทยที่ชิคาโก สหรัฐฯ วันที่ 15-17 ก.ค.69 มั่นใจยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมในสหรัฐฯ ได้แน่ เหตุตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งไม่มี GMO ไม่มีสารกลูเตน และเป็นสินค้า Clean Label เห็นได้จากการที่สหรัฐฯ ยกเว้นภาษีภายใต้มาตรา 301
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมมีกำหนดการนำคณะผู้แทนการค้า ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงพาณิชย์และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแป้งมันสำปะหลังของไทยเดินทางเยือนชิคาโก สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค.2569 ตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย โดยจะเข้าพบ Illinois Economic Development Corporation (Illinois EDC) และ Chicagoland Food and Beverage Network (CFBN) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค Mid-West และมีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างโอกาสทางการค้ากับต่างประเทศ และยังจะพบหารือกับบริษัทผู้นำเข้าสินค้าแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและกระจายสินค้าไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ำของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ ในปี 2569 กรมได้กำหนดทิศทางเชิงรุกเพื่อขยายตลาดแป้งมันสำปะหลังไทย โดยมุ่งเน้นจุดขายการเป็นวัตถุดิบพรีเมียมคุณภาพสูง ปลอดภัย และมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม (Non-GMO) และไม่มีสารกลูเตน (Gluten-Free) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม โดยสหรัฐฯ ถือเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายที่จะดำเนินการ
นอกจากนี้ แป้งมันสำปะหลังไทยยังตอบโจทย์เทรนด์โลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะความต้องการสินค้า Clean Label ที่สอดรับกับความต้องการในตลาดสหรัฐฯ โดยสะท้อนได้จากการที่แป้งมันสำปะหลังได้รับการยกเว้นภาษีตาม Annex A ของมาตรการ Section 301 ซึ่งตอกย้ำว่าภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบแป้งมันสำปะหลังไทยในการผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภคในประเทศ
“การหารือร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจภาครัฐและสมาคมระดับภูมิภาค รวมทั้งกลุ่มผู้นำเข้ารายใหญ่ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการขยายตลาดและกระชับบทบาทของไทยในการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มั่นคงสำหรับห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มั่นคงในห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทยในระยะยาว รวมทั้งช่วยกระจายความเสี่ยงจากการที่ไทยพึ่งพาตลาดส่งออกหลักเพียงแห่งเดียว”นางอารดากล่าว