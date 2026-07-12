DITP ดึง “บัวขาว” ร่วมกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในยุโรป คนแห่ร่วมล้นหลาม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์ผลจัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทย Festival ในภูมิภาคยุโรป ที่เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ นำ “บัวขาว บัญชาเมฆ” โชว์ตัว คนแห่รวมล้นหลาม เผยยังได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT คู่ขนาน สร้างการรับรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วย
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เร่งขยายตลาดสินค้าไทยและบริการไทย ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนางสาวจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ถึงผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทย Festival ในภูมิภาคยุโรป (เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์) ที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับมวยไทยได้เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม โดยมีการจัด “Muay Thai Master Class with Buakaw Banchamek” รวม 2 แห่งในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 530 ราย คือ วันที่ 20 มิ.ย.2569 ณ สนามกีฬา Schulhaus und Sporthalle Blumenfeld นครซูริค ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 258 คน และวันที่ 21 มิ.ย.2569 ณ สนามกีฬา Fabriksporthalle Fechenheim นครแฟรงก์เฟิร์ต ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 272 คน
โดยภายในงานได้จัดแสดงสินค้าชุดมวยคาแรคเตอร์ไทย พร้อมประชาสัมพันธ์อาหารไทย ร้านอาหาร Thai SELECT คู่ขนาน เพื่อเพิ่มการรับรู้และสร้างกระแสความนิยมในวงกว้าง โดยมีการประชาสัมพันธ์รูปภาพกิจกรรมผ่านทางช่องทางออนไลน์ มียอดเข้าชมภาพกิจกรรมมากกว่า 30,000 ครั้ง และกิจกรรมข้างต้นยังช่วยส่งเสริมกระแสความนิยมมวยไทย นำสู่โอกาสการขยายตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับมวยไทย ซึ่งจะมีการเชิญค่ายมวย นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์สินค้ามวยไทยต่อไป
นอกจากนี้ การจัด Muay Thai @Thai Festival ณ ลานกลางเมืองนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี วันที่ 21 มิ.ย.2569 โดยบัวขาว บัญชาเมฆ ได้มีการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมฝึกฝนทักษะมวยไทยบนเวทีการแสดง โดยได้เผยแพร่รูปภาพกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ มีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คน ยอดรับชมรูปภาพกิจกรรมมากกว่า 8,500 ครั้ง และจัด Press Interview บัวขาว บัญชาเมฆ ที่สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อประชาสัมพันธ์มวยไทย และเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน บทบาทหน้าที่และกิจกรรมของสำนักงาน มียอดรับชมวิดีโอสัมภาษณ์ 7,500 ครั้ง