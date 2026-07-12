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การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

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DITP ดึง “บัวขาว” ร่วมกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในยุโรป คนแห่ร่วมล้นหลาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์ผลจัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทย Festival ในภูมิภาคยุโรป ที่เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ นำ “บัวขาว บัญชาเมฆ” โชว์ตัว คนแห่รวมล้นหลาม เผยยังได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT คู่ขนาน สร้างการรับรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วย

น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เร่งขยายตลาดสินค้าไทยและบริการไทย ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนางสาวจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ถึงผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทย Festival ในภูมิภาคยุโรป (เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์) ที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับมวยไทยได้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม โดยมีการจัด “Muay Thai Master Class with Buakaw Banchamek” รวม 2 แห่งในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 530 ราย คือ วันที่ 20 มิ.ย.2569 ณ สนามกีฬา Schulhaus und Sporthalle Blumenfeld นครซูริค ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 258 คน และวันที่ 21 มิ.ย.2569 ณ สนามกีฬา Fabriksporthalle Fechenheim นครแฟรงก์เฟิร์ต ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 272 คน


โดยภายในงานได้จัดแสดงสินค้าชุดมวยคาแรคเตอร์ไทย พร้อมประชาสัมพันธ์อาหารไทย ร้านอาหาร Thai SELECT คู่ขนาน เพื่อเพิ่มการรับรู้และสร้างกระแสความนิยมในวงกว้าง โดยมีการประชาสัมพันธ์รูปภาพกิจกรรมผ่านทางช่องทางออนไลน์ มียอดเข้าชมภาพกิจกรรมมากกว่า 30,000 ครั้ง และกิจกรรมข้างต้นยังช่วยส่งเสริมกระแสความนิยมมวยไทย นำสู่โอกาสการขยายตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับมวยไทย ซึ่งจะมีการเชิญค่ายมวย นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์สินค้ามวยไทยต่อไป

นอกจากนี้ การจัด Muay Thai @Thai Festival ณ ลานกลางเมืองนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี วันที่ 21 มิ.ย.2569 โดยบัวขาว บัญชาเมฆ ได้มีการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมฝึกฝนทักษะมวยไทยบนเวทีการแสดง โดยได้เผยแพร่รูปภาพกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ มีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คน ยอดรับชมรูปภาพกิจกรรมมากกว่า 8,500 ครั้ง และจัด Press Interview บัวขาว บัญชาเมฆ ที่สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อประชาสัมพันธ์มวยไทย และเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน บทบาทหน้าที่และกิจกรรมของสำนักงาน มียอดรับชมวิดีโอสัมภาษณ์ 7,500 ครั้ง



DITP ดึง “บัวขาว” ร่วมกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในยุโรป คนแห่ร่วมล้นหลาม
DITP ดึง “บัวขาว” ร่วมกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในยุโรป คนแห่ร่วมล้นหลาม
DITP ดึง “บัวขาว” ร่วมกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในยุโรป คนแห่ร่วมล้นหลาม