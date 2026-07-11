“พาณิชย์”เซ็น MOU Mrs.Thailand World ร่วมมือเผยแพร่สินค้า GI สู่ตลาดโลก

กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงนาม MOU บริษัท บริษัท เอ็มอาร์เอส. เอลิแก้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการจัดการประกวด Mrs.Thailand World ร่วมมือเผยแพร่ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างค่านิยมเคารพสิทธิ์ และประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สู่ตลาดโลก ผ่านเครือข่ายและกิจกรรมของกองประกวด พร้อมตั้ง “แซมมี่” Mrs.World 2025 เป็น GI Thailand Ambassador ช่วยโปรโมตอีกทาง
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เอ็มอาร์เอส. เอลิแก้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการจัดการประกวด Mrs. Thailand World เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สร้างค่านิยมการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ผ่านเครือข่ายและกิจกรรมของกองประกวด Mrs. Thailand World โดยการลงนาม MOU จัดขึ้นภายในงาน Thailand Character & Content Expo 2026 (TCEX 2026) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ทั้งนี้ กรมเล็งเห็นว่าเวที Mrs.Thailand World และ Mrs.World เป็นเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชน จึงมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการสื่อสารประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่สาธารณชน ผ่านผู้เข้าประกวดและผู้ได้รับตำแหน่ง ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นแบบอย่างของสังคม ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงไม่เพียงช่วยสร้างการรับรู้และปลูกฝังค่านิยมการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสินค้า GI ของไทย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด เชื่อมโยงการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ผลิต และต่อยอดทุนทางความคิดและภูมิปัญญาไทยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นไปตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME และขับเคลื่อนสินค้าอัตลักษณ์ไทยสู่ตลาดโลก
โดยภายใต้ MOU ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา รณรงค์ด้านการเคารพสิทธิ์ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย โดยกรมจะสนับสนุนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร รวมถึงสนับสนุนการนำสินค้า GI ไทยและสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ขณะที่ Mrs.Thailand World จะร่วมเผยแพร่ข้อมูลและบริการของกรมผ่านเครือข่ายและกิจกรรมของกองประกวดทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมบทบาทของผู้ได้รับตำแหน่งและผู้เข้าประกวดในการเป็นสื่อกลางสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่สาธารณชน
“ทั้งสองฝ่ายมีแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์สินค้า GI จากจังหวัดที่ผู้เข้าประกวดเป็นตัวแทนหรือมีความผูกพัน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของแหล่งผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของสินค้าในรูปแบบสร้างสรรค์ อันจะช่วยสร้างการรับรู้ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ชุมชนผู้ผลิต”นางอรมนกล่าว
นางกิจติพร นันท์ตานนท์ ผู้อำนวยการกองประกวด Mrs.Thailand World กล่าวว่า เวที Mrs.Thailand World ไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทีการประกวด แต่เป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคม ซึ่งความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้ จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและประชาสัมพันธ์สินค้า GI ซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
นางชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น (แซมมี่) ผู้ดำรงตำแหน่ง Mrs.World 2025 กล่าวว่า เคยนำสังคโลกสุโขทัยและชามไก่ลำปางไปถ่ายทอดเรื่องราวบนการประกวด Mrs.World 2025 ณ เมืองลาสเวกัส สหรัฐฯ จนได้รับความสนใจจากทีมงานกองประกวดและผู้เข้าร่วมงานจากหลายประเทศเป็นอย่างมาก และยินดีที่จะรับหน้าที่เป็น GI Thailand Ambassador เพราะเห็นว่ามีโอกาสอีกมากมายสำหรับผู้ผลิตสินค้า GI ที่จะสามารถบุกตลาดไปยังต่างประเทศได้ เนื่องจากได้รับความสนใจและมีการสอบถามโดยตรงถึงแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้า จึงอยากให้คนไทยภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน และขอสนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้าโดยนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ