“พาณิชย์”มอบ Thai SELECT 2 ดาว ร้านเล ลาร์ม ดู ตีกร์ เบลเยียม

“พาณิชย์” มอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 2 ดาว ให้แก่ร้านอาหาร เล ลาร์ม ดู ตีกร์ (Les Larmes du Tigre) ในกรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม เผยเป็นร้านอาหารไทยต้นตำรับในรูปแบบ Fine Thai Cuisine ได้รับความนิยมของชาวเบลเยี่ยม นักการทูตและนักท่องเที่ยวมานานกว่า 41 ปี
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เร่งขยายตลาดสินค้าไทยและบริการไทย ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนางสลิลา เทพเกษตรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ถึงการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับร้านอาหารไทยในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า การมอบตรา Thai SELECT ดังกล่าว มีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร Thai SELECT 2 ดาว ให้แก่ร้านเล ลาร์ม ดู ตีกร์ (Les Larmes du Tigre) ที่ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ โดยเป็นร้านอาหารไทยที่มีการรักษามาตรฐานคุณภาพอาหารไทยและการบริการที่มีความเป็นไทย ตรงตามมาตรฐานการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ที่ DITP กำหนด
สำหรับร้าน Les Larmes du Tigre เปิดให้บริการในกรุงบรัสเซลส์มา 41 ปี และเป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศเบลเยียม ด้วยการนำเสนออาหารไทยต้นตำรับในรูปแบบ Fine Thai Cuisine ที่ผสานความประณีตของการปรุงอาหารไทยเข้ากับบรรยากาศการรับประทานอาหารที่อบอุ่น มีการปรับเปรียบเมนูอาหารตามฤดูกาล เพิ่มการให้บริการแบบบุฟเฟต์ เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ได้ทดลองอาหารไทยที่หลากหลายเมนู ทำให้ร้าน Les Lames du Tigre ได้รับความนิยมจากทั้งชาวเบลเยียม นักการทูต และนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับร้านอาหารไทย และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Signature (3 ดาว) มอบให้แก่ร้านอาหารไทยระดับพรีเมียม เลิศหรู วัตถุดิบชั้นยอด และการบริการที่ประณีต Classic (2 ดาว) มอบให้แก่ร้านอาหารที่ยกระดับการตกแต่ง มีความเป็นเอกลักษณ์ และการบริการอย่างมืออาชีพ และ Unique (1 ดาว) มอบให้แก่ร้านอาหารไทยรสชาติต้นตำรับที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี สะอาด และได้มาตรฐานสากล