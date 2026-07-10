“พาณิชย์”ดีเดย์ 30 ก.ค. คุมสินค้าใช้ได้สองทางหมวดนิวเคลียร์ ต้องขออนุญาตส่งออก-ส่งกลับ

กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) หมวด 0 ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกและส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร ดีเดย์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.69 เป็นต้นไป พร้อมเปิดให้ผู้ส่งออกยื่นขอรับใบอนุญาตได้ล่วงหน้า ตั้งแต่ 30 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา ยันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการควบคุมสินค้า DUI และดึงดูดการลงทุน
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกและส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร โดยผู้ประกอบการที่จะส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items: DUI) ในหมวด 0 จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.2569 เป็นต้นไป และกรมยังได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งออกหรือส่งกลับสินค้า DUI ในหมวด 0 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-TCWMD ได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.2569 ที่ผ่านมา
โดยในระยะแรกของการบังคับใช้ จะครอบคลุมสินค้า DUI ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ (หมวด 0) เฉพาะกิจกรรมส่งออกและส่งกลับ โดยผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกหรือส่งกลับสินค้า DUI ที่มีทั้งพิกัดและคุณสมบัติทางเทคนิคเข้าเกณฑ์เป็นสินค้า DUI ในหมวด 0 ต้องขออนุญาต แต่กรณีที่สินค้ามีพิกัดศุลกากรที่เข้าข่ายเป็นสินค้า DUI หมวด 0 แต่คุณสมบัติทางเทคนิคไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด ผู้ประกอบการสามารถใช้รหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต (Exempt 99) ประกอบการผ่านพิธีการศุลกากร ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของสินค้า DUI ได้ที่ https://etcwmd.dft.go.th และไปที่เมนู e-Classification และเลือก “การจำแนกสินค้า”
“การดำเนินมาตรการอนุญาตดังกล่าว มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการยกระดับระบบควบคุมสินค้า DUI ของไทย ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันที่มีการนำสินค้า DUI ไปพัฒนาเป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการกำกับดูแล ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศเพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขั้นสูง และนำมาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น พร้อมสะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการควบคุมสินค้า DUI ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล”นางอารดากล่าว
สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกหรือส่งกลับสินค้า DUI ในหมวด 0 เข้ามาตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้า ก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารสินค้าสองทาง กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า 02 547 4735 หรือ DFT Call Center สายด่วน 1385