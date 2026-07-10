ดัชนีราคาผู้ผลิต มิ.ย.69 เพิ่ม 7.2% แต่เริ่มชะลอตัวลงตามพลังงานโลกที่เริ่มลด

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน มิ.ย.69 เพิ่มขึ้น 7.2% เริ่มชะลอตัวลง จากพลังงานโลกเริ่มลด แต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและการขนส่งยังทรงตัวสูง กระทบการผลิตสินค้าทุกหมวด ทั้งหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน มิ.ย.2569 เท่ากับ 114.3 เพิ่มขึ้น 7.2% แต่เริ่มชะลอตัวลง จากเดือน เม.ย.2569 ที่เพิ่มขึ้น 9.1% และพ.ค.2569 ที่เพิ่มขึ้น 8.5% ที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานอย่างหนัก แต่เดือน มิ.ย.2569 ก็ยังได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนค่าพลังงานและด้านการขนส่งยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง กระทบต่อต้นทุนในภาคการผลิตของหลายอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยรายละเอียดดัชนีราคาผู้ผลิต ที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง 3.7% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก จากฐานราคาในปีก่อนที่ต่ำ หัวมันสำปะหลังสด จากปริมาณผลผลิตในตลาดที่มีน้อยตามการนำเข้าผ่านชายแดนที่ลดลง ยางพารา จากผลกระทบของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ความต้องการวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องสูงขึ้น และผลปาล์มสด จากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลก
ส่วนสินค้าที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด มะพร้าว) จากปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดปริมาณมาก ประกอบกับตลาดปลายทางปรับลดราคา รับซื้อลง สุกรมีชีวิต ไก่เนื้อมีชีวิต และกุ้งแวนนาไม จากความต้องการบริโภคที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง เพิ่ม 25.5% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามทิศทางราคาพลังงานในตลาดโลก ความเสี่ยงด้านอุปทานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น สินแร่โลหะ จากอุปทานที่มีจำกัด ประกอบกับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบจากต้นทุนด้านพลังงานส่งผลให้ต้นทุนปรับสูงขึ้น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการทำเหมือง ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการก่อสร้างและความต้องการใช้ในประเทศเป็นหลัก
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพิ่ม 7.2% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี จากความไม่แน่นอนด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งวัตถุดิบทำให้ต้นทุนยังอยู่ในระดับสูง กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก จากความต้องการของตลาด และต้นทุนวัตถุดิบปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ราคาปรับสูงขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ (ทองคำ) ราคาปรับสูงขึ้นตามราคาทองคำในตลาดโลก จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิต ไตรมาสที่ 3 ปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงตามทิศทางราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับลดลง แม้ว่าจะยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ต้นทุนค่าพลังงานและด้านการขนส่งยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าเป็นไปอย่างจำกัด ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้ผลิตมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศในช่วงไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะช่วยสนับสนุนอุปสงค์ภายในประเทศ และเอื้อต่อการฟื้นตัวของกิจกรรมการผลิตในบางหมวดอุตสาหกรรม