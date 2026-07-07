กรมพัฒน์เปิด 3 ขั้นตอน แนะนำประชาชนซื้อแฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิด 3 ขั้นตอนการเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ในโครงการ “ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส” แนะเลือกธุรกิจที่สนใจ ชำระเงิน ตั้งสาขาและรับเงินสนับสนุน 50% หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท แถมยังได้สิทธิ์ตั้งร้านในพื้นที่ห้างโลตัส แม็คโคร ฟรี 6 เดือน ได้เงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ และได้สิทธิ์เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านถุงเงิน ที่จะช่วยเพิ่มรายได้
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประชาชนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ในโครงการ “ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส” ที่นำระบบแฟรนไชส์ที่เจ้าของธุรกิจได้พิสูจน์แล้วจนประสบความสำเร็จมาเป็นพี่เลี้ยงในการประกอบธุรกิจ สามารถเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่าน 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1.การเลือกและติดต่อธุรกิจ ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อแพกเกจแฟรนไชส์ที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพจากกรมได้ที่เว็บไซต์ https://ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์.dbd.go.th เพื่อติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisor) ได้โดยตรง 2.การชำระเงินงวดแรก ชำระเงินส่วนแรกผ่านบริการ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย และ 3.การจัดตั้งสาขาและรับเงินสนับสนุน เมื่อเริ่มจัดตั้งสาขาและส่งหลักฐานประกอบครบถ้วนตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผ่านแฟรนไชส์ซอร์มายังกรม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจซื้อแพกเกจแฟรนไชส์จะต้องลงทะเบียน SME ONE ID ของ สสว. และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ในตอนท้ายด้วย
สำหรับโครงการ “ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส” เป็นมาตรการเชิงรุกที่นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นชอบร่วมกับนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กรมบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และภาคีเครือข่าย เพื่อลดภาระต้นทุน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยผู้ที่สนใจซื้อแพกเกจแฟรนไชส์ (Franchisee) จะได้รับสิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุนสำคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านที่ 1 มาตรการร่วมจ่ายจากภาครัฐ (รัฐช่วยจ่าย 50%) ช่วยเหลือผู้สนใจที่จะมีอาชีพ โดยรัฐบาลจะอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าแพกเกจแรกเข้าให้ครึ่งหนึ่งทันที สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ราคาไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อช่วยลดต้นทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
ด้านที่ 2 การสนับสนุนทำเลค้าขายและยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ 6 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ในการเปิดพื้นที่ทำเลศักยภาพในเครือโลตัส และแม็คโคร กว่า 2,000 สาขา รวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ฟรีในช่วง 6 เดือนแรก ซึ่งสามารถลดต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี
ด้านที่ 3 การสนับสนุนแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และการค้ำประกันสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อลดความกังวลด้านเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการ กรณีเงินลงทุนไม่เพียงพอ โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำพร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่ออัตราพิเศษ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน รวมถึง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมคอยค้ำประกันให้
“อยากเชิญชวนผู้สนใจรีบสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เริ่มโครงการ 1 ก.ค.2569) เพื่อจะได้สมัครเป็นร้านค้าในโครงการ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์ร่วมจ่าย “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ของรัฐบาล โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยการันตียอดขายและสร้างฐานลูกค้าที่แน่นอนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ตั้งแต่เริ่มเปิดร้าน ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถดึงกำลังซื้อจากนโยบายภาครัฐมาขับเคลื่อนร้านค้าในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายพูนพงษ์กล่าว
ทั้งนี้ กรมกำหนดจัดการประชาสัมพันธ์โครงการครั้งใหญ่ (Kick Off) ในวันที่ 13 ก.ค.2569 โดยนางศุภจี เพื่อขับเคลื่อนความฝันในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ และร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line OA: @franchisedbdplus เว็บไซต์: https://ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์.dbd.go.th กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 หรือ 0 2547 5955 และ Call Center 1570